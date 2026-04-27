المجلس الوطني للاعلام يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين ويشيد بمتابعة الوزير مرقص

دان للاعلام المرئي والمسموع" الاعتداء الهمجي الذي دمّر كليا مبنى الدكتور مهدي قرعوني في بلدة البازورية الذي احتضن مقر موقع البازورية الالكتروني ومركز مجموعة البازورية الاعلامية الاجتماعية والذي ارتقى فيه الشهيد يوسف قرعوني ونجله الشهيد كريم قرعوني. والشهيد يوسف هو شقيق الحاج مهدي قرعوني البازورية الاعلامية".



ورأىفي بيان أن "هذا الاستهداف هو سياسة اسرائيلية تستهدف الصحافيين العاملين في الميدان استجابة لنظرية حول الحرب الثامنة التي من أهدافها إقصاء ايصال المعلومة الصحيحة عن الداخل الاسرائيلي والخارج الدولي وقتل الصحافيين عمدا دون مراعاة للقوانين الدولية".



واكد المجلس دعمه "لما يقوم به وزير الاعلام المحامي د. بول من متابعة ملف الاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية لصحافيين لبنانيين في الميدان أمام المراجع الدولية".

