تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فضل الله: التهديد الفعلي لاتفاق الطائف يأتي من أداء السلطة وخياراتها

27-04-2026 | 05:30
A-
A+
فضل الله: التهديد الفعلي لاتفاق الطائف يأتي من أداء السلطة وخياراتها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّ "قضيتنا اليوم هي تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، وعودة أهله الى قراهم واعادة اعمارها واستعادة الاسرى، وحماية هذا الجنوب والدفاع عنه ليعيش بأمن واستقرار وازدهار، وهذا يتطلَّب بذل كلِّ الجهود الممكنة وحشد الطاقات الوطنيَّة وفي مقدِّمها المقاومة البطولية التي تمنع الاحتلال من الاستقرار على الأرض وتلاحق جنوده ودباباته، ولن يتمكَّن الاحتلال من تحقيق أهدافه بإقامة منطقة عازلة أو العودة إلى ما قبل 2 آذار مهما كانت التضحيات".



وقال في حديث اذاعي:" قدر جبل عامل وأهله أنَّهم يجاورون هذا العدو ولا يزالون يدفعون أثمان كبيرة من دمائهم وممتلكاتهم واستقرارهم، لأنهم متمسكون بأرضهم وحريَّتهم، وليس لدينا خيار سوى الصمود والمقاومة وتقديم التضحيات لحماية وجودنا، لأنَّ الحرب هي لاحتلال أرضنا ونزعنا منها، وهي حرب أن نبقى أو لا نبقى، ولذلك لا يمكن الرهان على أحد سوى على مراكمة عناصر القوَّة والثبات في الميدان ووحدة بيئة المقاومة وتماسك الثنائي الوطني، وسعينا الدؤوب مع المخلصين في البلد للحفاظ عليه وعلى وحدته في مواجهة دعاة التفتيت".



وأشار إلى أنَّ "بعض من في السُّلطة وأصحاب الرهانات الخاطئة كانوا يروِّجون لمقولة هزيمة شعبنا، وبنى آماله على هذا الترويج، واتخذت السُّلطة قراراتها استنادًا إلى ذلك قبل ان يصطدمها الميدان، وتكتشف أنَّ كلَّ هذه القرارات هي حبر على ورق ولن تكون لها قيمة فعليَّة، ففي الجنوب هناك روح استشهادية من شباب لبنانيين يدافعون ببسالة عن أرضهم وفاجأوا العدو والصديق".



وكشف عن "فضيحة مدوِّية للسلطة في بيروت في الجلسة الأخيرة للسفيرين في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فالعدو كان يفاوض نفسه، كمن ينظر في المرآة، والسفيرة اللبنانية لم تعرض الوقائع الميدانيّة بذريعة عدم تلقيها أي معطيات أو معلومات أو توجيهات رسميَّة بهذا الشأن، ولم تثر أيًّا من ممارسات العدو من أعمال القتل ضدَّ المدنيين، أو تجريف القرى وتهديم المنازل واحتلال الأرض، بل لم يكن لديها أي ملف تعرضه في اللقاء، ولا يتم ارسال أي معطيات يوميَّة من بيروت، لأنَّها هي والسُّلطة يتصرفان وكأنَّ ما يجري لا يعنيهما وليس على أرض لبنانية، وانَّ من يقتل ليس أطفالا لبنانيين، فلا وظيفة لهذه المفاوضات سوى المصادقة على ما تفرضه الادارة الأميركية، وقد أثار هذا السلوك الرسمي اللبناني اعجاب الجانب الاسرائيلي، فهذه هي صورة المفاوضات المباشرة على حقيقتها، بحيث تمنح نتنياهو منصة سياسية للقول إن جرائمه ضدَّ الشعب اللبناني هي بموافقة السُّلطة اللبنانية وهذه السُّلطة تلوذ بالصمت، ولم يصدر عنها ما ينفي هذا الكلام".



وقال: "أداء السُّلطة يضرب هيبة الدولة بسبب الخفَّة والتسرع إلى درجة أنَّها تصادم نفسها على صغائر الأمور، وتكهرب البلد لأي أمر يمس مصالح جماعاتها، ولذلك هي سلطة غير مؤهلَّة لمواجهة التحدي المصيري الذي يهدِّد مستقبل لبنان، ولا يمكن أن نرهن مصيرنا على قراراتها، وإن كانت الفرصة موجودة للتراجع عنها وايجاد مساحات للتلاقي والتعاون".



ورأى أنَّ "المطلوب وضع حد لهذا الانحدار في تعاطي السُّلطة مع القضايا الوطنية، لأنَّ التهديد الفعلي لاتفاق الطائف هو بسبب ممارسات السُّلطة، فالجلوس على طاولة سياسية واحدة وعدم التعاطي مع اسرائيل باعتبارها عدوًّا للبنان، ومحاولة منع شعبه من مقاومة الاحتلال، والاستئثار والتفرد، والتوهم بامكانية اقصاء طائفة بأكملها تشكِّل مع حلفائها غالبية الشعب اللبناني، وتعطيل البنود الاصلاحية الأساسية، واستغلال المواقع الدستورية لحساب مصالح فئوية ومذهبية ضيقة، كلُّها ممارسات تناقض وثيقة الوفاق الوطني، ومحاولة تصوير هذه الوثيقة أنَّها امتياز لفئة محدَّدة هي خطيئة كبرى بحق الطائف نفسها".



وأضاف :"الدعوة الى الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف لاتنحصر بصلاحيات بعض الرئاسات، فهذا الأمر منصوص عليه في الدستور ولا أحد يتعرَّض له، ولكن هناك نصوص واضحة في كيفية مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وهذه تحتاج إلى تطبيق فعلي وليس انتقائي، الطائف يعطي شرعية للمقاومة لتحرير الأرض، ويلزم السُّلطة اعداد القوات المسلحة للتصدي للعدوان الاسرائيلي، وليس اتخاذ قرار بسحبها من الجنوب، والطائف كرَّس العداء لاسرائيل، وأي محاولة للقفز فوق هذه العناوين هو خروج عن هذه الوثيقة. ولا يحق لأي سلطة أن تناقض هذه المبادئ وتقبل بالجلوس على طاولة سياسية واحدة مع هذا العدو، التنازلات المجانية وخطاب السلطة وادائها هو من يهدد الاستقرار والوحدة الداخلية، ولذلك المطلوب التراجع والعودة إلى حضن الشعب وتفاهماته الوطنية".



ودعا السُّلطة إلى "الاستفادة من التقارب السعودي الايراني وعدم تضييع الفرصة على لبنان لجهة الانضواء تحت مظلة اقليمية تتشكل من خلال اسلام أباد، والديبلوماسية الايرانية تضع الملف اللبناني في اولويتها لتبيت وقف النار وسحب العدو من أرضنا، وهذا يتطلب ملاقاة لبنانية جادَّة بعيدًا من الخطاب المتوتر، وايران ليست بوارد أن تحل حل محل الدَّولة اللبنانية بل مساعدتها في مواجهة العدوان الاسرائيلي".



وختم: "المطلوب اليوم من السُّلطة بالدرجة الأولى الخروج من المسارات الكارثية التي لجأت إليها، والعودة إلى الحقيقية إلى الدستور واتفاق الطائف وهما ينصَّان بصراحة على التفاهم الوطني خصوصًا في القضايا المصيرية، لأنَّ الدولة للجميع، وهي ليست حزبًا أو فئة، أو طائفة، صيغتها في لبنان قائمة على الشراكة بين الطوائف، وليس على حكم الأفراد فهم يأتون ويذهبون حسب التوقيت الدستوري، ولا يمكنهم التفرد بقرارات مصيرية، لأنَّ نتاج عملهم يلزم الدولة، والحكم في لبنان لا يقوم على الأكثرية العددية في مجلس الوزراء، لأنّه لا يستند إلى الأكثرية الشعبية بل إلى الشراكة بين الطوائف بمعزل عن الأعداد، فلا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك كما ورد في مقدمة الدستور، دعوتنا اليوم لكلِّ حريص على بلده إلى العودة للتفاهمات الوطنيَّة على قواعد واضحة تستند إلى حقوق لبنان المشروعة في تحرير أرضه وحماية سيادته، وكل جهد يصب في هذا الاطار سيلقى منَّا كل تعاون".
مواضيع ذات صلة
سلام: اتفاق الطائف يؤكد على ضرورة بسط سلطة الدولة وهذا ما لم يتم سابقا
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رهان" حزب الله" على أداء الجيش: "طلاق" مع السلطة
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: بنت جبيل تقاوم والسلطة تخلّت عن الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب حسن فضل الله: السلطة مدعوّة للتصرّف بمنطق الدولة والنظر في خياراتها وعدم الرهان على كسر إرادة شعبنا أو المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

اللبنانية

المقاومة

القضايا

ايرانية

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-04-27
Lebanon24
08:11 | 2026-04-27
Lebanon24
08:08 | 2026-04-27
Lebanon24
08:03 | 2026-04-27
Lebanon24
07:58 | 2026-04-27
Lebanon24
07:50 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24