موسى بحث مع شقورة في التطورات الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية

تشاور رئيس النائب الدكتور ، في مكتبه في ، مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في وشمال مازن شقورة، في التطورات الناتجة من الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي ، والتي تطاول المدنيين والاعلاميين والجهات الصحية والاسعافية.



يذكر أن النائب موسى عضو في للقانون الدولي الانساني التي يترأسها الدكتور طارق متري، والتي تعمل على توثيق الاعتداءات الاسرائيلية، من أجل رفعها الى الجهات الدولية المعنية.

