وزارة الأشغال تُواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في الجنوب ضمن حملة "إعادة وصل لبنان"

تواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في ضمن حملة "إعادة وصل "، من خلال تدخلات مركّزة تستهدف النقاط الأكثر تضرّراً على الشبكة الطرقية، بما يساهم في إعادة انتظام الحركة تدريجياً وتأمين التنقل بين القرى والبلدات.





واعلنت في بيان انه"بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأشغال العامة والنقل ، تعمل الفرق المختصة على تنفيذ أعمال إزاحة الردميات ومعالجة الأضرار وإزالة العوائق، ضمن خطة ميدانية مرنة تُواكب الحاجات المستجدة وتُعطي الأولوية للممرات الحيوية.







وفي هذا السياق، شملت الأعمال المنفّذة عدداً من المواقع الأساسية، حيث تمّ:



* جسر برج رحّال: تنفيذ أعمال تعبيد للطبقات المتضرّرة، بالتوازي مع إزاحة الردميات ومعالجة الأضرار على المسلك، مع الإبقاء مفتوحاً أمام حركة السير.



* بلدة السماعية – حي آل : إزاحة الردميات الثقيلة وفتح الطرقات الداخلية التي كانت مقفلة بالكامل نتيجة تراكم الأنقاض.



* البياض – طريق عام: تنفيذ أعمال ردم ومعالجة للحفر والانهيارات الجزئية، وتحسين قابلية المرور على الطريق.



* جبال البطم – طريق الجامع: إزاحة الردميات وفتح الطريق، مع إزالة العوائق الكبيرة وتحسين شروط السلامة العامة.



* جبال البطم – طريق الحسينية القديمة: إعادة بعد إزالة الأنقاض وتنفيذ ردم موضعي للمقاطع المتضرّرة.



* كفرا: تنفيذ أعمال فتح طرق وإزاحة الردميات عن المحاور الأساسية داخل البلدة.



* برعشيت: إزالة الأنقاض الناتجة عن المباني المتضرّرة، وفتح الطرقات المقفلة بالكامل، مع ترحيل الردميات بواسطة آليات متخصصة.



* البازورية: إزاحة الردميات وفتح الطرقات، لا سيما عند المداخل الرئيسية، إلى جانب تنظيف الأحياء السكنية من الركام المتناثر.



* كفرتبنيت: تنفيذ أعمال إزاحة الردميات من الطرقات الداخلية الضيّقة، مع تحميل الأنقاض وترحيلها بواسطة آليات خفيفة بما يتيح إعادة فتح المسالك أمام حركة السير.



* – حي المسلخ: إزالة كميات كبيرة من الركام الناتج عن المباني المتضرّرة، وفتح الطريق عبر تفريغ الأنقاض وتحميلها إلى الشاحنات.



* كفرجوز: تنفيذ أعمال رفع الأنقاض وتنظيف محيط الأبنية المتضرّرة، مع إعادة تأهيل أولي للمسلك لتسهيل المرور داخل الأحياء.







وشملت الأعمال الميدانية أيضاً تفكيك وإزالة أجزاء إنشائية منهارة كانت تعيق المرور وتشكل خطراً على السلامة العامة، إلى جانب تحميل وترحيل الأنقاض بشكل متواصل، وتنفيذ أعمال تنظيف وكنس للطرقات الداخلية، إضافة إلى معالجة أولية لسطح الطريق عبر تسوية الردميات المتبقية وتحسين قابلية المرور".







واشار البيان الى ان" هذه الأعمال تأتي في إطار جهود مستمرة لتأمين استمرارية المرافق العامة الحيوية، حيث تواصل الوزارة تعزيز انتشار فرقها في الميدان، بما يسمح بالاستجابة السريعة لأي طارئ وتسريع وتيرة المعالجة وفق الأولويات".







واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل" مواصلة العمل ضمن حملة "إعادة وصل لبنان" على مختلف المحاور، بهدف إعادة تأهيل الشبكة الطرقية تدريجياً وتحسين جهوزيتها، بما يدعم عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضرّرة".

