تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزارة الأشغال تُواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في الجنوب ضمن حملة "إعادة وصل لبنان"

Lebanon 24
27-04-2026 | 06:47
A-
A+
وزارة الأشغال تُواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في الجنوب ضمن حملة إعادة وصل لبنان
وزارة الأشغال تُواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في الجنوب ضمن حملة إعادة وصل لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمالها الميدانية في جنوب لبنان ضمن حملة "إعادة وصل لبنان"، من خلال تدخلات مركّزة تستهدف النقاط الأكثر تضرّراً على الشبكة الطرقية، بما يساهم في إعادة انتظام الحركة تدريجياً وتأمين التنقل بين القرى والبلدات.


واعلنت في بيان انه"بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تعمل الفرق المختصة على تنفيذ أعمال إزاحة الردميات ومعالجة الأضرار وإزالة العوائق، ضمن خطة ميدانية مرنة تُواكب الحاجات المستجدة وتُعطي الأولوية للممرات الحيوية.



وفي هذا السياق، شملت الأعمال المنفّذة عدداً من المواقع الأساسية، حيث تمّ:

* جسر برج رحّال: تنفيذ أعمال تعبيد للطبقات المتضرّرة، بالتوازي مع إزاحة الردميات ومعالجة الأضرار على المسلك، مع الإبقاء على الطريق مفتوحاً أمام حركة السير.

* بلدة السماعية – حي آل إسماعيل: إزاحة الردميات الثقيلة وفتح الطرقات الداخلية التي كانت مقفلة بالكامل نتيجة تراكم الأنقاض.

* البياض – طريق عام: تنفيذ أعمال ردم ومعالجة للحفر والانهيارات الجزئية، وتحسين قابلية المرور على الطريق.

* جبال البطم – طريق الجامع: إزاحة الردميات وفتح الطريق، مع إزالة العوائق الكبيرة وتحسين شروط السلامة العامة.

* جبال البطم – طريق الحسينية القديمة: إعادة فتح الطريق بعد إزالة الأنقاض وتنفيذ ردم موضعي للمقاطع المتضرّرة.

* كفرا: تنفيذ أعمال فتح طرق وإزاحة الردميات عن المحاور الأساسية داخل البلدة.

* برعشيت: إزالة الأنقاض الناتجة عن المباني المتضرّرة، وفتح الطرقات المقفلة بالكامل، مع ترحيل الردميات بواسطة آليات متخصصة.

* البازورية: إزاحة الردميات وفتح الطرقات، لا سيما عند المداخل الرئيسية، إلى جانب تنظيف الأحياء السكنية من الركام المتناثر.

* كفرتبنيت: تنفيذ أعمال إزاحة الردميات من الطرقات الداخلية الضيّقة، مع تحميل الأنقاض وترحيلها بواسطة آليات خفيفة بما يتيح إعادة فتح المسالك أمام حركة السير.

* النبطية – حي المسلخ: إزالة كميات كبيرة من الركام الناتج عن المباني المتضرّرة، وفتح الطريق عبر تفريغ الأنقاض وتحميلها إلى الشاحنات.

* كفرجوز: تنفيذ أعمال رفع الأنقاض وتنظيف محيط الأبنية المتضرّرة، مع إعادة تأهيل أولي للمسلك لتسهيل المرور داخل الأحياء.



وشملت الأعمال الميدانية أيضاً تفكيك وإزالة أجزاء إنشائية منهارة كانت تعيق المرور وتشكل خطراً على السلامة العامة، إلى جانب تحميل وترحيل الأنقاض بشكل متواصل، وتنفيذ أعمال تنظيف وكنس للطرقات الداخلية، إضافة إلى معالجة أولية لسطح الطريق عبر تسوية الردميات المتبقية وتحسين قابلية المرور".



واشار البيان الى ان" هذه الأعمال تأتي في إطار جهود مستمرة لتأمين استمرارية المرافق العامة الحيوية، حيث تواصل الوزارة تعزيز انتشار فرقها في الميدان، بما يسمح بالاستجابة السريعة لأي طارئ وتسريع وتيرة المعالجة وفق الأولويات".



واكدت وزارة الأشغال العامة والنقل" مواصلة العمل ضمن حملة "إعادة وصل لبنان" على مختلف المحاور، بهدف إعادة تأهيل الشبكة الطرقية تدريجياً وتحسين جهوزيتها، بما يدعم عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضرّرة".
مواضيع ذات صلة
لبنان

إقتصاد

وزارة الأشغال العامة والنقل

فايز رسامني

جنوب لبنان

فتح الطريق

على الطريق

إسماعيل

الحسيني

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-04-27
Lebanon24
08:11 | 2026-04-27
Lebanon24
08:08 | 2026-04-27
Lebanon24
08:03 | 2026-04-27
Lebanon24
07:58 | 2026-04-27
Lebanon24
07:50 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24