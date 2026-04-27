لجنة التربية أقرّت 3 اقتراحات قوانين معدلة تتعلق بالجامعة اللبنانية وتنظيم القطاع التربوي

27-04-2026 | 07:07
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم  برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: إيهاب حمادة، حليمة قعقور، بلال حشيمي، علي فياض، نجاة عون، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، أنطوان حبشي،أسامة سعد وعلي خريس. كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ومستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين.    

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

2- اقتراح قانون يرمي الى إنشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية والتعليم.

3- اقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية.

4- اقتراح قانون يرمي الى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025|2026.

وقد أقرت اللجنة اقتراح القانون الثاني والثالث والرابع المدرج على جدول الأعمال معدلا، كما تم تشكيل لجنة فرعية لاستكمال دراسة مشروع القانون. 
