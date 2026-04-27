تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خريش استقبل رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ووفدا من "تيار المستقبل - بيروت"

Lebanon 24
27-04-2026 | 07:12
A-
A+
خريش استقبل رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ووفدا من تيار المستقبل - بيروت
خريش استقبل رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ووفدا من تيار المستقبل - بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، رئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو، مع وفدٍ ضمّ نائب رئيس البلدية الشيخ أحمد الطحش، والمهندس نشأت حمية، والأستاذ حسن كحول والمختارين غسان الغوش وسمير بشاشة.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم مراكز الدفاع المدني في إقليم الخروب الشمالي، ولا سيّما لجهة تأمين سيارة إسعاف لمركز برجا وتعزيز جهوزية المراكز من خلال توفير العتاد اللازم، بما يسهم في رفع مستوى الاستجابة لمختلف الطوارئ وخدمة المواطنين

واستقبل العميد الركن خريش ، وفداً من تيار "المستقبل" ضم: منسق عام "التيار" في بيروت محمد يموت، منسق دائرة المصيطبة كمال رحمة، إلى جانب أعضاء دائرة المصيطبة : زينب شقير، فادي غلاييني، حسين مكية، عثمان أحمد ومحمود علوان.

وعبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق للجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين اختياريين في مختلف المناطق اللبنانية عموماً وفي مدينة بيروت خصوصاً، ولا سيما خلال الاستجابة للغارات المعادية التي استهدفت عدة مناطق في بيروت في الثامن من نيسان الجاري، والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية المواطنين والاستجابة لمختلف الحوادث والظروف الطارئة.

وقد نوّه الوفد بالمهنية العالية والجهوزية الدائمة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني، مثمّنين دورهم الوطني والإنساني، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد درعاً تكريمياة للعميد الركن  خريش عربون تقدير ووفاء لقيادته وجهود المديرية العامة في أداء رسالتها الإنسانية.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل استقبل وفداً من "التيار الوطني الحر" لبحث الأوضاع الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من بلدية البرغلية: الدولة إلى جانبكم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان استقبل وفداً من "الوطني الحر" في خلدة سلمه "مقترح حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل بو صعب ووفداً من نقابة المحامين في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

المدير العام

رئيس اتحاد

نائب رئيس

اللبنانية

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-04-27
Lebanon24
08:15 | 2026-04-27
Lebanon24
08:11 | 2026-04-27
Lebanon24
08:08 | 2026-04-27
Lebanon24
08:03 | 2026-04-27
Lebanon24
07:58 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24