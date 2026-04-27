خريش استقبل رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ووفدا من "تيار المستقبل - بيروت"

استقبل للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، بلديات إقليم الخروب ، رئيس بلدية المهندس ماجد ترو، مع وفدٍ ضمّ البلدية الشيخ أحمد الطحش، والمهندس نشأت ، والأستاذ حسن كحول والمختارين غسان الغوش وسمير بشاشة.



وتم خلال اللقاء البحث في سبل دعم مراكز الدفاع المدني في إقليم الخروب الشمالي، ولا سيّما لجهة تأمين سيارة إسعاف لمركز برجا وتعزيز جهوزية المراكز من خلال توفير العتاد اللازم، بما يسهم في رفع مستوى الاستجابة لمختلف الطوارئ وخدمة المواطنين



واستقبل العميد الركن خريش ، وفداً من " " ضم: منسق عام " " في محمد يموت، منسق دائرة المصيطبة كمال رحمة، إلى جانب أعضاء دائرة المصيطبة : زينب شقير، فادي غلاييني، حسين مكية، عثمان أحمد ومحمود علوان.



وعبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق للجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين اختياريين في مختلف المناطق عموماً وفي مدينة بيروت خصوصاً، ولا سيما خلال الاستجابة للغارات المعادية التي استهدفت عدة مناطق في بيروت في الثامن من نيسان الجاري، والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية المواطنين والاستجابة لمختلف الحوادث والظروف الطارئة.



وقد نوّه الوفد بالمهنية العالية والجهوزية الدائمة التي يتمتع بها عناصر الدفاع المدني، مثمّنين دورهم الوطني والإنساني، لا سيما في ظل التحديات الراهنة.



وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد درعاً تكريمياة للعميد الركن خريش عربون تقدير ووفاء لقيادته وجهود في أداء رسالتها الإنسانية.

