المفتي دريان تلقى اتصالين من الرئيسين عون وسلام شكراه على مواقفه الداعمة للحكم والحكومة

27-04-2026 | 07:16
تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي شكره على مواقفه الأخيرة الداعمة للحكم وللحكومة في هذه المرحلة الدقيقة لاسيما في ما يتعلق بمسألة التفاوض لإنهاء الحرب في لبنان.

كما تلقى اتصالا مماثلا من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام .

وتلقى المفتي دريان،  اتصالا من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وتشاور معه في تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية.

واستقبل المفتي دريان  في دار الفتوى "الجبهة السيادية من أجل لبنان" التي تحدث باسمها بعد اللقاء النائب كميل شمعون، فقال:" زيارتنا لسماحته هي للتشاور في الأوضاع العامة ونحترم ونقدر حكمة سماحته، وقدمنا له التهنئة على مواقفه القيمة التي تصب في المصلحة الوطنية  التي نحن في حاجة اليها في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا من تعزيز الوحدة لإخراج لبنان من المحنة التي يعانيها معظم اللبنانيين، ولذلك التضامن اللبناني اليوم ضروري في المرحلة المقبلة التي يعيشها لبنان من مفاوضات ، ينبغي أن نكون صفا واحدا لأن العملية أصبحت قريبة والحروب التي  تحدث في البلد غير محمولة".

أضاف شمعون :" علينا إيجاد الحلول المناسبة وهذا يتطلب إجماعا وطنيا من هذا الصرح  ومن غيره ، لبنان بحاجة الى التضامن وهذا ما نقوله في المرحلة الحاضرة".

والتقى المفتي دريان وفدا تربويا من مدرسة "البيادر" عرض معه شؤونا تربوية، و"أمل" منه "السعي مع المعنيين في الدولة لمعالجة أزمة النازحين في مدرسة البيادر في بيروت ، ونقلهم الى مراكز إيواء أخرى لاستئناف العام الدراسي.
مواضيع ذات صلة
سلام يتلقى اتصالات داعمة من فرنسا والأردن ومصر لوقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: نشكر الجمهورية التركية الداعمة لدولة قطر وللاستقرار في المنطقة والعالم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تلقّى من العاهل الأردني اتصال تضامن ودعم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تلقى اتصالا من شيخ الأزهر
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-04-27
Lebanon24
08:15 | 2026-04-27
Lebanon24
08:11 | 2026-04-27
Lebanon24
08:08 | 2026-04-27
Lebanon24
08:03 | 2026-04-27
Lebanon24
07:58 | 2026-04-27
