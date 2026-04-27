Advertisement
لبنان
الرافعي طلبت من القائمقامين والبلديات تنظيم عمل راكني السيارات
Lebanon 24
27-04-2026
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محافظ
الشمال
بالإنابة
إيمان الرافعي
تعميما إلى القائمقامين والبلديات يتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات، بهدف تنظيم هذا المرفق استنادا إلى تعاميم وتوجيهات
وزير الداخلية
والبلديات. وجاء في نص التعميم:
"عطفا على تعميم معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 447 تاريخ 2026/1/8 المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات، والمعطوف على القرار المشترك رقم 2011/1536 وتعديلاته الصادر عن
وزارة الداخلية
والبلديات ووزارة السياحة.
وبهدف تنظيم هذا المرفق استنادا إلى الأصول المرعية الإجراء،
وبما أنه لوحظ ارتكاب معظم المؤسسات العاملة في هذا المجال عددا من المخالفات، وحيث إن صلاحية مراقبة عمل هذه المؤسسات تقع على عاتق السلطات المحلية، إضافة إلى
الأجهزة الأمنية
المختصة، لذا، يُطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، وخاصة لجهة إبلاغ أصحاب المؤسسات العاملة حاليا وجوب التقدم بطلب ترخيص لدى المحافظ خلال مهلة أقصاها شهر، وذلك بهدف تنظيم عملهم ضمن النطاق الخاص بكل بلدية والإفادة".
Advertisement
Advertisement
