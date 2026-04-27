الرافعي طلبت من القائمقامين والبلديات تنظيم عمل راكني السيارات

أصدرت محافظ بالإنابة تعميما إلى القائمقامين والبلديات يتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات، بهدف تنظيم هذا المرفق استنادا إلى تعاميم وتوجيهات والبلديات. وجاء في نص التعميم:



"عطفا على تعميم معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 447 تاريخ 2026/1/8 المتعلق بتنظيم عمل راكني السيارات، والمعطوف على القرار المشترك رقم 2011/1536 وتعديلاته الصادر عن والبلديات ووزارة السياحة.







وبهدف تنظيم هذا المرفق استنادا إلى الأصول المرعية الإجراء،



وبما أنه لوحظ ارتكاب معظم المؤسسات العاملة في هذا المجال عددا من المخالفات، وحيث إن صلاحية مراقبة عمل هذه المؤسسات تقع على عاتق السلطات المحلية، إضافة إلى المختصة، لذا، يُطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، وخاصة لجهة إبلاغ أصحاب المؤسسات العاملة حاليا وجوب التقدم بطلب ترخيص لدى المحافظ خلال مهلة أقصاها شهر، وذلك بهدف تنظيم عملهم ضمن النطاق الخاص بكل بلدية والإفادة".

