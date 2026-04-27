ماغرو بحث وكتلة "اللقاء التشاوري" في الحرب ومسار المفاوضات
27-04-2026
زار السفير الفرنسي هيرفي ماغرو يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري كتلة "اللقاء التشاوري المستقل" التي تضمّ
نائب رئيس
مجلس النواب
الياس بو صعب
، والنواب:
ابراهيم كنعان
، سيمون ابي
رميا
والان عون في المجلس النيابي.
وقد جرى البحث في الأوضاع الراهنة لا سيّما مجريات الحرب في
لبنان
والمنطقة ومسار المفاوضات الذي يقوده رئيس الجمهورية لإنهائها. وجرى التطرّق الى مفاوضات إسلام آباد بين أميركا وايران وانعكاساتها على الوضع اللبناني.
وقد وضع السفير الفرنسي أعضاء الكتلة في أجواء الاتصالات
الفرنسية
والدور الذي تقوم به لمواكبة لبنان في هذه المرحلة وحماية حقوقه وسيادته.
