ماغرو بحث وكتلة "اللقاء التشاوري" في الحرب ومسار المفاوضات

زار السفير الفرنسي هيرفي ماغرو يرافقه المستشار السياسي رومان كالفاري كتلة "اللقاء التشاوري المستقل" التي تضمّ مجلس النواب ، والنواب: ، سيمون ابي والان عون في المجلس النيابي.



وقد جرى البحث في الأوضاع الراهنة لا سيّما مجريات الحرب في والمنطقة ومسار المفاوضات الذي يقوده رئيس الجمهورية لإنهائها. وجرى التطرّق الى مفاوضات إسلام آباد بين أميركا وايران وانعكاساتها على الوضع اللبناني.



وقد وضع السفير الفرنسي أعضاء الكتلة في أجواء الاتصالات والدور الذي تقوم به لمواكبة لبنان في هذه المرحلة وحماية حقوقه وسيادته.

Advertisement