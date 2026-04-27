مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أتلف كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة

أتلف المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ اليوم 27-4-2026، كميّات من المواد المخدّرة المضبوطة في مستودعه ومستودعَي والنّيابة العامّة الاستئنافية في ، وذلك في بؤرة كسّارة مغلقة في بلدة بصاليم – المتن، بناءً على إشارة المختص، وبحضور كلٍّ من: في جبل القاضي سامي صادر، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي خاطر، رئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر ومساعده العميد يوسف المقداد، مكافحة المخدّرات المركزي العقيد د. أيمن مشموشي، العقيد أندريه أحد ضبّاط العامّة، ومن قلم النّيابة العامّة التّمييزيّة الأستاذ وليد عويدات، ومن قلم النّيابة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان الأستاذ شادي فارس، وضبّاط ورتباء من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي.



أمّا المواد التي أتلفت، فهي على الشّكل التّالي:



كوكايين: 264,7 كلغ

حشيشة كيف: 368 كلغ

ماريجوانا: 20 كلغ

سالفيا: 52 كلغ

كريستال مث: 3.4 كلغ

بودرة مجهولة النّوع: 3.4 كلغ

هيرويين: 105 غ

حبوب مخدّرة (Captagon + xtc): 1316.3 كلغ

حبوب مهدّئة مختلفة الأنواع: 287777 حبّة

Advertisement