بيان من قيادة الجيش.. عمليات تفجير ذخائر في سحمر ويحمر ومحيطهما

أعلنت قيادة الجيش أنها ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في بلدتي ويحمر بالبقاع ومحيطهما.



وأوضحت القيادة أن عملية التفجير ستتم اليوم ما بين الساعة 15:00 والساعة 17:00، داعيةً المواطنين إلى ضرورة أخذ وعدم الاقتراب من مكان التفجير حفاظاً على سلامتهم.

