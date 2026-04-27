شقق للإيجار في بيروت بأسعار مقبولة

يعمد مواطنون بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ، إلى تأجير شقق ومنازل في ، بأسعار مقبولة، بشرط أنّ يكون المستأجر من العاصمة، خشية تكرار ما حدث في 8 نيسان.

وتمّ تحديد سعر الإيجار الشهري إبتداءً من 500 دولار أميركيّ، بحسب موقع الشقة ومساحتها، على أنّ يُسدّد المستأجر ثمن 3 أشهر مسبقا، بالإضافة إلى عربون لصاحب الشقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المواطنين الجنوبيين ومن سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يزالون في المنازل التي استأجروها منذ عدّة أشهر، كما في مراكز الإيواء، خوفاً من عودة الحرب، وتأخّر العودة إلى مناطقهم وقراهم.