ضربة للسياحة... نسب إشغال الفنادق متدنيّة جدّاً

كشف رئيس ونقيب أصحاب الفنادق ، في بيان اليوم، أنّ وضع القطاع السياحي، ولا سيّما الفندقي، لا يزال على حاله رغم وقف إطلاق النار، إذ تبقى نسب الإشغال متدنية جداً في ، وتتراوح بين 7% و10%، وقد تصل في بعض الحالات إلى 12%، فيما ينسحب هذا الواقع أيضاً على المناطق الآمنة.

وأشار إلى أنّ خسارة موسم الأعياد، ولا سيّما عيديّ والفصح، شكّلت ضربة إضافية للقطاع، محذّراً من أنّ استمرار هذه المرحلة قد يؤدي إلى واقع كارثي ينعكس سلباً على فرص العمل.

وطالب الأشقر الدولة بإتخاذ خطوات داعمة لمختلف المؤسسات السياحية، لا سيّما الفندقية، بهدف تعزيز صمودها في مواجهة الضغوط الكبيرة التي تواجهها.

ولفت إلى أنّ "ملك الأزمات والحروب"، مؤكداً أنّ القطاع السياحي راكم خبرة واسعة في على مدى السنوات الماضية، ما يجعله في جهوزية دائمة للتكيّف مع مختلف المتغيرات.