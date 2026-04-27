لبنان

ضربة للسياحة... نسب إشغال الفنادق متدنيّة جدّاً

Lebanon 24
27-04-2026 | 08:32
ضربة للسياحة... نسب إشغال الفنادق متدنيّة جدّاً
A+
A-
كشف رئيس اتحاد المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، في بيان اليوم، أنّ وضع القطاع السياحي، ولا سيّما الفندقي، لا يزال على حاله رغم وقف إطلاق النار، إذ تبقى نسب الإشغال متدنية جداً في بيروت، وتتراوح بين 7% و10%، وقد تصل في بعض الحالات إلى 12%، فيما ينسحب هذا الواقع أيضاً على المناطق الآمنة.
وأشار إلى أنّ خسارة موسم الأعياد، ولا سيّما عيديّ الفطر والفصح، شكّلت ضربة إضافية للقطاع، محذّراً من أنّ استمرار هذه المرحلة قد يؤدي إلى واقع كارثي ينعكس سلباً على فرص العمل.
 
وطالب الأشقر الدولة بإتخاذ خطوات داعمة لمختلف المؤسسات السياحية، لا سيّما الفندقية، بهدف تعزيز صمودها في مواجهة الضغوط الكبيرة التي تواجهها.
ولفت إلى أنّ لبنان بات "ملك الأزمات والحروب"، مؤكداً أنّ القطاع السياحي راكم خبرة واسعة في إدارة الأزمات على مدى السنوات الماضية، ما يجعله في جهوزية دائمة للتكيّف مع مختلف المتغيرات.
 
 
 
