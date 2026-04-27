مكي: تضامن تركيا "موقف سياسي" بامتياز ودعمٌ لا يتوقف لصمود اللبنانيين

شدد وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي على أن الدعم المستمر للبنان يتجاوز البعد الإغاثي ليكون موقفاً سياسياً داعماً في لحظة تاريخية مفصلية، مؤكداً أن هذا التضامن يعكس متانة الروابط الأخوية بين وأنقرة.



جاء ذلك خلال مراسم استقبال سفينة المساعدات التركية في مرفأ بيروت، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، والسفير التركي مراد لوتيم، ومدير المرفأ مروان النفي.

وأثنى مكي على الدور الذي تلعبه الوكالة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) في التنسيق مع الجهات لضمان توزيع المساعدات بشفافية ووفقاً للأولويات الميدانية.



ولفت مكي إلى أن وصول سفينتين في غضون أسبوع واحد يترجم بتمكين العائلات اللبنانية المتضررة من الصمود في وجه تداعيات العدوان ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم إلى حين تأمين عودتهم الآمنة إلى قراهم ومدنهم.