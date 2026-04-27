توقيف مواطنين لتورطهما في أعمال تهريب أشخاص عبر البحر

أوقفت دورية من في – المواطنَين (م.ع.) و(ن.ص.)، لتورطهما في أعمال تهريب أشخاص ، وطلبهما مبلغًا ماليًّا من أحد المواطنين لقاء مشاركته في عملية تهريب جرى إحباطها سابقًا.

ضُبط في حوزتهما مسدسان حربيان.

سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.