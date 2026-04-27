كرامي تبحث مع بهية الحريري خطة الاستجابة للأزمة التعليمية

27-04-2026 | 11:03
كرامي تبحث مع بهية الحريري خطة الاستجابة للأزمة التعليمية
عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعاً في مكتبها بالوزارة مع نائبة رئيس "تيار المستقبل" ورئيسة "مؤسسة الحريري" النائبة السابقة بهية الحريري، التي حضرت على رأس وفد من المكتب التربوي للتيار.

تناول اللقاء الملفات التربوية الراهنة، وفي مقدمتها استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية، إلى جانب حقوق الأساتذة. واستعرضت الوزيرة كرامي التحديات التي فرضتها الحرب على قطاع التعليم، وخطة الوزارة للتعامل مع النزوح واستخدام المدارس كمراكز إيواء، مؤكدة العمل على ضمان عدم ضياع العام الدراسي والعودة التدريجية الآمنة للتدريس.

من جهتها، أثنت الحريري على جهود الوزارة، مبدية استعداد "مؤسسة الحريري" والشبكة المدرسية للمساعدة في تعويض الفاقد التعليمي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وشدد وفد "المستقبل" على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، ولا سيما لطلاب الشهادة الثانوية، مع مراعاة الظروف الأمنية والاجتماعية والنفسية للطلاب عبر "ترشيق المنهاج" وحصر الأسئلة بما تم تدريسه فعلياً.

كما تطرق البحث إلى ملف الرواتب الستة المقرة للأساتذة والتي لم تُصرف بعد، حيث أكدت الوزيرة كرامي أنها "حق مكتسب" والعمل جارٍ لتأمينها بأسرع وقت.

كما تطرق البحث إلى ملف الرواتب الستة المقرة للأساتذة والتي لم تُصرف بعد، حيث أكدت الوزيرة كرامي أنها "حق مكتسب" والعمل جارٍ لتأمينها بأسرع وقت.
