سلام ترأس اجتماعاً للجنة متابعة خطة "مجموعة العمل المالي"

ترأس اجتماعاً للجنة متابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور طارق متري، ووزراء: المالية ، العدل عادل ، الداخلية أحمد ، إلى جانب حاكم كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.





وجرى خلال الاجتماع مراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.