عن لبنان و "الحزب".. هذا آخر تصريح لنتنياهو

27-04-2026 | 12:53
عن لبنان و الحزب.. هذا آخر تصريح لنتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه على الجيش الإسرائيلي حل مشكلتين ضدّ "حزب الله" وهما التهديد الصاروخي والتهديد بالطائرات المسيرة، وأضاف: "إذا تم علاج هاتين المشكلتين، فسيكون من الممكن أيضاً حل الجانب السياسي"، في إشارة ربما إلى اتفاق سلام مع لبنان.
 

كلام نتنياهو جاء خلال مؤتمر لكبار قادة الجيش الإسرائيلي، حيث ألقى كلمة أمامهم متطرقاً إلى سلسلة من الأمور من بينها ملف لبنان، وقال: "لقد تحققت إنجازات هائلة في لبنان: إزالة منظومة الصواريخ التي كانت تهدد البلاد بأكملها، وإنشاء منطقة أمنية تمنع أي غزو محتمل لشمال البلاد، وتمنع الآن أيضاً إطلاق صواريخ مضادة للدبابات مباشرة، وتتيح لنا في الوقت نفسه تغيير الوضع في لبنان". 


وتابع: "نحن نشن هجمات كما نفعل الآن - داخل المنطقة الأمنية، وشمالها، وشمال الليطاني. إن حرية تحركنا لإحباط التهديدات - التهديدات المباشرة والتهديدات الناشئة - هي الاتفاق الذي أبرمناه مع الولايات المتحدة ومع الحكومة اللبنانية".


وذكر نتنياهو أن "العمل في لبنان لم ينتهِ بعد"، متحدثاً عن "تهديدين رئيسين من حزب الله وهو تهديد الصواريخ وتهديد الطائرات المسيرة"، وأضاف: "هذا يتطلب مزيجاً من العمليات الميدانية والأنشطة التقنية، ووزير الدفاع ورئيس الأركان يدركان ذلك جيداً ونبذل جهوداً تقنية كبيرة لحل هذه المشاكل".


وأضاف: "إذا تمكّنا من حلّ هذه المشاكل من خلال مزيج من العمليات والتكنولوجيا، فإننا في الواقع نسير على الطريق الصحيح لنزع سلاح حزب الله، لأن هذا هو سلاحه الرئيسي. في الواقع، هذا السلاح هو ما تبقى لديه، إذ يمتلك حوالي 10% فقط من الصواريخ التي كانت بحوزته في بداية الحرب، لكن هذه الصواريخ لا تزال تُقلق سكان الشمال، وأنا أُقدّر حقاً صمودهم وثباتهم". 
 

وختم متوجهاً إلى ضباط الجيش الإسرائيلي قائلاً: "ما أتوقعه منكم هو حلّ المشكلتين المذكورتين، لأنني أعتقد أننا نستطيع حلّ الجانب السياسي إذا ما تمكّنا من حلّ الجانب المتعلق بالتهديدين اللذين تحدثت عنهما".




آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 02:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا قال ماكرون عن لبنان اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 02:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح سلبيّ: هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ عن المحادثات المباشرة مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 02:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"صواريخ لشهرين".. هذا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 02:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-04-27
Lebanon24
16:39 | 2026-04-27
Lebanon24
16:34 | 2026-04-27
Lebanon24
16:02 | 2026-04-27
Lebanon24
15:58 | 2026-04-27
Lebanon24
15:55 | 2026-04-27
