عمار: ستبقى المقاومة عنوان كرامة الوطن

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، في تصريح، إلى أنَّ "أهل وعوائل شهدائها على امتداد هم رمز الوطنية، ولا يحتاجون إلى شهادة انتماء، فدم أبنائهم سيغسل عار سلطة تجلب لوطنها الذل والهوان. كفاها عارًا أن جعلها شريكة في كل اعتداء يمارسه على بلدنا، وفي دم كل طفل يسفكه هذه الأيام في الجنوب".





أضاف: "سوق التهم ضدّ طائفة بأكملها واستعدائها لن يمكن سلطة بائسة من بيع البلد للصهاينة. فأهل الجنوب والبقاع والضاحية يدفعون ضريبة دفاعًا عن لبنان، ليبقى لنا وطن، ومحاولة المس بهم هي مس بتضحيات كل مقاوم حرّ وشريف، وبكل إنسان وطني".





وختم: "ستبقى المقاومة عنوان كرامة الوطن، أما المستسلمون والخونة فلن يمنحهم انبطاحهم أمام الغزاة ذرة شرف من الوطنية".