آخر خبر عن "بنزين لبنان".. ما الجديد؟

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تفيدُ بأن مخزون المحروقات في تناقص خلال الأسابيع القليلة الماضية مع حديث عن عدم وصول كميات كافية من إلى البلاد جراء ما حصل من أحداث على صعيد .



مصادر رفيعة المستوى في قطاع النفط قالت لـ" " إن "ما يُقال عارٍ من الصحة"، مشيرة إلى أن "المحروقات متوافرة وهناك بواخر تصلُ بشكل مستمر"، وأضافت: "بعد إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو 10 أيام، وصلت إلى لبنان بواخر عديدة، ولدى الشركات كميات كبيرة من البنزين والمازوت".



وختمت: "لا أزمة كما يُشاع بين الحين والآخر والأمور جيدة، كما أن المحروقات متوافرة في كل ".

Advertisement