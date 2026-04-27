"من دون إذن".. تقرير عن إسرائيليين دخلوا "منطقة قتالية" في لبنان

قالت صحيفة "معاريف" ، اليوم الإثنين، أن إيال زامير، يجري تحقيقاً في حادثة خطيرة تتعلق بقائد لواء جفعاتي والذي يبدو أنه سمح بدخول أربعة جنود - جندي نظامي وثلاثة جنود احتياط، إلى منطقة القتال في مدينة في من دون تصاريح.



وفي التقرير الذي ترجمهُ " "، تقول الصحيفة إن "حادث جفعاتي يذكر الجيش الإسرائيلي بالحادثة الخطيرة التي وقعت في لواء ، حيث سمح رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة عقيد، للمدني جابو إرليخ بدخول منطقة قتال في جنوب خلال حرب سهام ، رغم كونه مدنياً، في انتهاك للأوامر".



وأضاف: "أثناء زيارة المدني لحصن أثري بالقطاع في جنوب لبنان، أطلق مسلحو النار عليه وعلى قوة من لواء جولاني. وحينها، قُتل في المعركة الجندي من الجيش الإسرائيلي، الرقيب غور كهاتي، كما قُتل المدني، فيما أُصيب ضابطان آخران بجروح خطيرة".



وبحسب الصحيفة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع المتورطين في حادثة جفعاتي، التي وقعت الأسبوع الماضي، كانوا جنوداً، وإن لم يكونوا من العاملين في العمليات القتالية أو مشاركين في أي نشاط عملياتي ذي صلة.

