Advertisement

"من دون إذن".. تقرير عن إسرائيليين دخلوا "منطقة قتالية" في لبنان

27-04-2026 | 15:41
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يجري تحقيقاً في حادثة خطيرة تتعلق بقائد لواء جفعاتي والذي يبدو أنه سمح بدخول أربعة جنود - جندي نظامي وثلاثة جنود احتياط، إلى منطقة القتال في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان من دون تصاريح.

وفي التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، تقول الصحيفة إن "حادث جفعاتي يذكر الجيش الإسرائيلي بالحادثة الخطيرة التي وقعت في لواء جولاني، حيث سمح رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة عقيد، للمدني جابو إرليخ بدخول منطقة قتال في جنوب لبنان خلال حرب سهام الشمال، رغم كونه مدنياً، في انتهاك للأوامر".

وأضاف: "أثناء زيارة المدني لحصن أثري بالقطاع الغربي في جنوب لبنان، أطلق مسلحو حزب الله النار عليه وعلى قوة من لواء جولاني. وحينها، قُتل في المعركة الجندي من الجيش الإسرائيلي، الرقيب غور كهاتي، كما قُتل المدني، فيما أُصيب ضابطان آخران بجروح خطيرة".

وبحسب الصحيفة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع المتورطين في حادثة جفعاتي، التي وقعت الأسبوع الماضي، كانوا جنوداً، وإن لم يكونوا من العاملين في العمليات القتالية أو مشاركين في أي نشاط عملياتي ذي صلة.
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
