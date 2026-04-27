تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"من دون إذن".. تقرير عن إسرائيليين دخلوا "منطقة قتالية" في لبنان
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-04-2026
|
15:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
، اليوم الإثنين، أن
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، يجري تحقيقاً في حادثة خطيرة تتعلق بقائد لواء جفعاتي والذي يبدو أنه سمح بدخول أربعة جنود - جندي نظامي وثلاثة جنود احتياط، إلى منطقة القتال في مدينة
بنت جبيل
في
جنوب لبنان
من دون تصاريح.
وفي التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
، تقول الصحيفة إن "حادث جفعاتي يذكر الجيش الإسرائيلي بالحادثة الخطيرة التي وقعت في لواء
جولاني
، حيث سمح رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة عقيد، للمدني جابو إرليخ بدخول منطقة قتال في جنوب
لبنان
خلال حرب سهام
الشمال
، رغم كونه مدنياً، في انتهاك للأوامر".
وأضاف: "أثناء زيارة المدني لحصن أثري بالقطاع
الغربي
في جنوب لبنان، أطلق مسلحو
حزب الله
النار عليه وعلى قوة من لواء جولاني. وحينها، قُتل في المعركة الجندي من الجيش الإسرائيلي، الرقيب غور كهاتي، كما قُتل المدني، فيما أُصيب ضابطان آخران بجروح خطيرة".
وبحسب الصحيفة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع المتورطين في حادثة جفعاتي، التي وقعت الأسبوع الماضي، كانوا جنوداً، وإن لم يكونوا من العاملين في العمليات القتالية أو مشاركين في أي نشاط عملياتي ذي صلة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24