عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين

تحدثت مصادر مالية واقتصادية عن أنَّ التهويل بشأن "ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف" ليس دقيقاً، مشيرة إلى أن الأوساط المالية لم تتبلغ بأي إجراء بشأن تحرير سعر الدولار وبالتالي لا يمكن تثبيت هذا الكلام كأساسٍ يمكن الأخذ به.



وأشارت المصادر إلى أنّ لديه أدواته لتأمين الدولارات للرواتب وهو يستخدمها شهرياً، في حين أن الحديث عن "شح الدولار" في السوق ليس صحيحاً خصوصاً أن الدولرة فرضت استخدام العملة الصعبة مع وجود استخدام لليرة.



وتساءلت المصادر عن "توقيت" اعتماد تلك الأخبار في ظل الحرب المستمرة على ، مشيرة إلى أن بث هذه الأنباء في وقتٍ حساس هدفهُ التصويب السياسي لا أكثر.

