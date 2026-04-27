لبنان

‏الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 20 بنية تحتية لـ"حزب الله"!

27-04-2026 | 16:02
‏الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 20 بنية تحتية لـحزب الله!
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ على مدار اليوم غارات في منطقة البقاع وعدة مناطق في جنوب لبنان، استهدفت أكثر من 20 بنية تحتية قال إنها تابعة لـ "حزب الله"، بينها مخازن أسلحة ومواقع إطلاق.


وأضاف أن الغارات في البقاع طالت موقعاً قال إنه يُستخدم لإنتاج أسلحة وتخزين وسائل قتالية، مع الإشارة إلى رصد نشاط لإعادة تأهيله أخيراً، إلى جانب استهداف مواقع تخزين أخرى في المنطقة.


وأشار إلى أن الغارات في جنوب لبنان استهدفت مخازن أسلحة ومبانٍ عسكرية ومنصات إطلاق قال إن عناصر من حزب الله استخدموها لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.


وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد ما وصفها بالتهديدات الموجهة إلى مواطنيه وقواته، وفق توجيهات المستوى السياسي.
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
