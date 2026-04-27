تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أرسلان: مشروع إسرائيل يستهدف الجميع والمقاومة متلزمة باتفاق الطائف
Lebanon 24
27-04-2026
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان أنّ "
إسرائيل
لن تتوقف عند حدود جغرافية أو دينية أو سياسية"، مشدداً على أنّ "مشروعها التوسعي يستهدف الجميع وسيستفرد بالقوى واحدة تلو الأخرى".
وفي حديث تلفزيوني، قال أرسلان أن "العيب يكمنُ في من يُحوّل
المقاومة
إلى ذئب كاسر وإسرائيل إلى حمل وديع"، مؤكداً أن "هذا الدم السائل ليس دماً شيعياً بل هو دم لبناني"، واصفاً القول بغير ذلك بـ "المعيب"، ومحذراً من أن "الخيانة معروفة في كل العالم، إلا في
لبنان
تصبح وجهة نظر".
وقال أرسلان إن "الدبلوماسية جُربت 15 شهراً قبل العدوان
الإسرائيلي
المتجدد على لبنان في 2 آذار الماضي، ولم تقدم أي بصيص أمل"، متسائلاً: "هل جهزتم الجيش وسلحتموه قبل أن تقرروا إرساله إلى الجنوب؟ وهل المقصود ضرب الجيش لتستباح الساحة
اللبنانية
في الداخل؟".
كذلك، أكّد أرسلان التزامه بـ "دين أخلاقي تجاه الشبان الذين يستشهدون على الحدود والذين يطلبون حماية ظهورهم"، مشدداً على أنّ "المقاومة ملتزمة باتفاق الطائف".
وقال: "لدي انتقادات للمقاومة في السياسة لكنني أجلس معهم للنقاش ولا أحلل دمهم ولا أشمت الأعداء فينا، وأيّ مقاربة لتحرير الأرض أسهل من الطعن بالظهر في الداخل".
كذلك، تابع: "كلنا نطمح لرؤية لبنان مزدهراً وصاحب سيادة لكننا اليوم في خضم صراع له امتداداته الإقليمية والدولية".
ودعا أرسلان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى التروي والالتزام بنصائح الدول العربية، ولا سيما
السعودية
ومصر، محذراً إياه من مغبة "العيش في الأوهام"، في حين أثنى على الدور الذي يؤديه
رئيس مجلس النواب نبيه بري
وقدرته العالية على "تدوير الزوايا" بما يسهم في تخفيف حجم الخسائر الوطنية.
وعلى المستوى العربي والدولي، أعرب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني عن شكره للرياض والقاهرة لجهودهما في لجم التصعيد، معتبراً في سياق متصل أن طهران تخرج رابحة في أيّ تسوية محتملة مع
واشنطن
، ومتسائلاً عن هوية المنتصر الفعلي طالما أنّ الأهداف الأميركية الكبرى في الحرب لم تتحقق بعد.
مواضيع ذات صلة
قاسم: طالما أن الاحتلال موجود فالمقاومة وسلاحها حق مشروع إنسانياً وقانونياً ودولياً وبحسب اتفاق الطائف وبحسب كل الشرائع السماوية وحتى في خطاب القسم وحتى في البيان الوزاري للحكومة
مجلس الأمن القومي الإيراني: الاتفاق ينص على ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة
فضل الله: التهديد الفعلي لاتفاق الطائف يأتي من أداء السلطة وخياراتها
سلام: اتفاق الطائف يؤكد على ضرورة بسط سلطة الدولة وهذا ما لم يتم سابقا
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الإسرائيلي
اللبنانية
نبيه بري
المقاومة
الجمهوري
السعودية
إسرائيل
تابع
حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيليّ على لبنان؟
حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيليّ على لبنان؟
المجلس العام الماروني: نثمّن مواقف الرئيس عون في مقاربة ملف الحرب والسلم
المجلس العام الماروني: نثمّن مواقف الرئيس عون في مقاربة ملف الحرب والسلم
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 20 بنية تحتية لـ"حزب الله"!
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 20 بنية تحتية لـ"حزب الله"!
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24