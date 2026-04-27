المجلس العام الماروني: نثمّن مواقف الرئيس عون في مقاربة ملف الحرب والسلم

27-04-2026 | 16:39
ثمّن المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متّى "المواقف الوطنية الشجاعة التي يعبّر عنها (...) رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".


وأكد "دعمه الكامل للنهج الذي يعتمده فخامته في مقاربة ملف الحرب والسلم، انطلاقاً من أولوية حماية لبنان وصون سيادته ومنع تحويل أرضه ساحة للآخرين".


كذلك، قدّر المجلس عالياً "تمسّك (...) الرئيس بخيار التفاوض كوسيلة مشروعة لاستعادة الحقوق والأراضي والأسرى، انطلاقاً من ثوابت وطنية واضحة لا تقبل المساومة، وفي طليعتها وقف الاعتداءات، تثبيت الحدود، وبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها. هذا التوجه يعبّر عن حكمة سياسية وجرأة قيادية في تحمّل المسؤولية والسعي إلى إخراج لبنان من دوامة الحروب".


أيضاً، "ثمّن المجلس دعوة فخامة الرئيس إلى ترسيخ الانتماء الوطني، ورفض تعدد الولاءات، والتأكيد أن لا راية تعلو فوق راية لبنان، حماية للوحدة الوطنية ومنعًا للانزلاق نحو الفتنة التي تبقى خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه".



وختم: "إن المجلس العام الماروني، يدعو كل القوى السياسية والروحية إلى الابتعاد عن لغة التخوين والانقسام، والالتفاف حول مشروع إنقاذي جامع يقوده رئيس الجمهورية، حفاظاً على وحدة لبنان واستقراره".
