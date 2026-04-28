غارات وتحليق مسيّر وعمليات عسكرية متواصلة

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً ميدانياً متزامناً بين والبقاع، حيث استهدف الطيران المسيّر بلدة مجدلزون، ما أسفر عن سقوط من آل الدر وجريح، حسب مندوبة " ".

كما شن الطيران الحربي غارة استهدفت منطقة جبال البطم.

وسُجل تحليق لطيران مسيّر إسرائيلي في أجواء ، شمل مدينة بعلبك ومحيطها وصولاً إلى السلسلتين الشرقية والغربية، على مستوى منخفض.

وصبحاً، سُجلت غارات إسرائيلية استهدفت زوطر الشرقية والقليلة في قضاء صور، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء صور والنبطية ومرجعيون والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق من جبل .

وتتواصل عمليات رفع الأنقاض في بلدة حاريص – قضاء بنت جبيل، عقب غارة إسرائيلية سابقة، في محاولة لإنقاذ مصابين والبحث عن مفقودين، بعدما أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه حي المهنية في بنت جبيل، وفق معلومات "لبنان24".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي وصفه بـ«المشبوه»، تم رصده في منطقة العمليات جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين أُصيبا من جراء استهدافهم بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

إلى ذلك، نقلت الإذاعة عن مصدر أن رئيس الوزراء بنيامين أبلغ وزراءه بأنه «لا يوجد أكثر مما يمكن فعله في لبنان»، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع ما تريده .

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن قائد لواء مدرعات "أن تهديد الطائرات المسيّرة في الجنوب اللبناني يشكّل تحدياً عملياتياً كبيراً للقوات المنتشرة على الحدود.

هذا وأفاد رئيس بلدية كريات شمونة باستمرار إضراب قطاع التعليم في المنطقة، معبّراً عن شعور السكان بأنهم «في ميدان حرب» نتيجة استمرار ما وصفه بعدم إزالة خطر .

