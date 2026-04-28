غارات وتحليق مسيّر وعمليات عسكرية متواصلة

Lebanon 24
28-04-2026 | 03:50
غارات وتحليق مسيّر وعمليات عسكرية متواصلة
غارات وتحليق مسيّر وعمليات عسكرية متواصلة photos 0
شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً ميدانياً متزامناً بين جنوب لبنان والبقاع، حيث استهدف الطيران المسيّر بلدة مجدلزون، ما أسفر عن سقوط شهيد من آل الدر وجريح، حسب مندوبة "لبنان24".
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة جبال البطم.

وسُجل تحليق لطيران مسيّر إسرائيلي في أجواء البقاع، شمل مدينة بعلبك ومحيطها وصولاً إلى السلسلتين الشرقية والغربية، على مستوى منخفض.
 

وصبحاً، سُجلت غارات إسرائيلية استهدفت زوطر الشرقية والقليلة في قضاء صور، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء صور والنبطية ومرجعيون والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق من جبل لبنان.

وتتواصل عمليات رفع الأنقاض في بلدة حاريص – قضاء بنت جبيل، عقب غارة إسرائيلية سابقة، في محاولة لإنقاذ مصابين والبحث عن مفقودين، بعدما أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه حي المهنية في بنت جبيل، وفق معلومات "لبنان24".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي وصفه بـ«المشبوه»، تم رصده في منطقة العمليات جنوب لبنان.
 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديين أُصيبا من جراء استهدافهم بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

إلى ذلك، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزراءه بأنه «لا يوجد أكثر مما يمكن فعله في لبنان»، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع ما تريده واشنطن.

وأفادت  إذاعة الجيش الإسرائيلي  نقلا عن قائد لواء مدرعات "أن تهديد الطائرات المسيّرة في الجنوب اللبناني يشكّل تحدياً عملياتياً كبيراً للقوات المنتشرة على الحدود.
 
هذا وأفاد رئيس بلدية كريات شمونة باستمرار إضراب قطاع التعليم في المنطقة، معبّراً عن شعور السكان بأنهم «في ميدان حرب» نتيجة استمرار ما وصفه بعدم إزالة خطر حزب الله.

 

 
