استنزاف كبير والخسائر من الطرفين

تشير المعطيات الميدانية إلى أن حجم الاستنزاف الذي تتعرض له القوات المعادية في آخذ في الازدياد، ما يعكس نمطاً قتالياً يقوم على الضغط المتواصل وإطالة أمد المواجهة.وبحسب معلومات اعلامية اسرائيلية متداولة، فإن المعدل اليومي للإصابات في صفوف هذه القوات يقترب من ثلاثين إصابة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه مرتفع ويصعب تحمّله لفترة طويلة.ويرى مراقبون أن هذا الأسلوب قد يضع أمام خيارات صعبة إذا استمر على هذا المنوال، إذ إن البقاء في بيئة عمليات معقدة لفترة طويلة قد يحول الجنوب إلى ساحة استنزاف ثقيلة الكلفة، بغضّ النظر عن حجم الخسائر لدى اسرائيل و" " ايضا.