تراجع ملحوظ في سعر المازوت والغاز.. ماذا عن البنزين؟

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 7 آلاف ليرة و98 اوكتان 8 الاف ليرة فيما تراجع سعر المازوت 45 الف ليرة والغاز 67 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: 2.385.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.426.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.362.000 ليرة لبنانية: 1.639.000 ليرة لبنانية