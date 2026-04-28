بالفيديو والصور.. هذا ما عثر عليه الجيش الاسرائيلي جنوب لبنان

🔸دمرت قوات لواء مدرسة المشاة تحت قيادة الفرقة 91 في جنوب أكثر من 1,000 بنية تحتية إرهابية استخدمها عناصر حزب الله لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا ومن بينها مبانٍ مفخخة ومبانٍ تم العثور في داخلها على وسائل قتالية.



— (@AvichayAdraee) April 28, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان قوات لواء مدرسة المشاة تحت قيادة الفرقة 91 في دمرت أكثر من 1,000 بنية تحتية استخدمها عناصر لتنفيذ مخططات ضد قواتنا ومن بينها مبانٍ مفخخة ومبانٍ تم العثور في داخلها على وسائل قتالية.عثرت القوات على مئات الوسائل القتالية من بينها رشاشات وبنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وألغام ومسدسات وصواريخ مضادة للدروع وقذائف RPG وقذائف هاون.