بعد مواقفه الاخيرة.. دعم سياسي واسع لعون

تتزايد في الكواليس السياسية مؤشرات الدعم لمواقف رئيس الجمهورية في ملف التفاوض مع ، وسط تقاطعات داخلية توصف بـ"اللافتة" على مقاربة الرئاسة لهذا المسار الحساس. وبحسب معلومات متقاطعة، فإن قوى سياسية وازنة، إلى جانب شخصيات دبلوماسية، ترى في نهج عون التفاوضي محاولة لضبط بين الضغوط الدولية والثوابت السيادية، بما يمنع الانزلاق إلى تنازلات غير محسوبة.



وتشير المعطيات إلى أن هذا الدعم لا يقتصر على العلن، بل ينسحب أيضاً على اتصالات غير معلنة مع جهات خارجية، حيث يُنظر إلى موقف الرئاسة كإطار يمكن البناء عليه لفتح قنوات تفاهم مرحلية، من دون تجاوز الخطوط الحمراء المرتبطة بالسيادة والحقوق .



في المقابل، لا تُخفي بعض الأطراف حذرها من مسار التفاوض، إلا أنها تفضّل في هذه المرحلة منح الغطاء السياسي للرئيس ودعم موقفه، بانتظار تبلور نتائج الاتصالات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف.

