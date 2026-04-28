لبنان

سليمان: المفاوضات تبقى واحدة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة

28-04-2026 | 04:03
سليمان: المفاوضات تبقى واحدة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة
 أكد الرئيس ميشال سليمان، التأييد الكامل لمواقف رئيس الجمهورية ولمجمل الخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء والهادفة إلى إنقاذ لبنان.

وقال: "لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المفاوضات، في جوهرها، تبقى واحدة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، وسواء جرت في غرفة واحدة أم عبر وسطاء أم من خلال اجتماعات افتراضية او عن طريق الحمام الزاجل (مسيّرات العصور الماضية)".

وأضاف: "فالمفاوضات المباشرة تتطلّب شجاعة المواجهة الصريحة مع العدو، والنظر إليه عيناً في عين، وطرح الحقائق بوضوح، من دون أي تراجع عن الثوابت الوطنية".

وتابع: "أما مستوى المفاوضين واختصاصاتهم ومواقعهم في الدولة، فيتدرّج ويتنوّع بين سياسيين وعسكريين وتقنيين واقتصاديين، وذلك وفقاً لمتطلبات المرحلة، والمصلحة الوطنية، ومدى التقدّم في مسار التفاوض".

وختم: "يحق للبنان ودولته وشعبه ما يحق لغيره مع الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وفقاً للبند ب من مقدمة الدستور".

Advertisement
مصادر الحدث: المفاوضات غير المباشرة حصلت بالفعل وبالتالي المفاوضات المقبلة ستكون مباشرة
