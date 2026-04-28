أجواء ربيعية متقلبة... ماذا عن طقس الأيام المقبلة؟

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى أمطار محلية خصوصا في المناطق الداخلية مصحوبة ببرق ورعد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين 15 و 24، في بين 13 و 23 وفي بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد حيث تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط لحبات البرد.

الأربعاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تتكاثف الغيوم إعتبارا من بعد الظهر في المناطق الداخلية خصوصا شمال شرقي البلاد وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الخميس:

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة في الداخل وفوق الجبال، مع ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف إعتبارا من ارتفاعات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية واحتمال لبعض الأمطار المحلية بسبب بعض التقلبات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 دردجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 % .

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة : 5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19