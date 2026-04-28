لقاءات نيابية وقانونية ودبلوماسية في قصر بعبدا

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات نيابية وقانونية ودبلوماسية، عرض في خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع زواره، التطورات الأخيرة في والمنطقة، وعدداً من الملفات الداخلية.

النائب ملحم رياشي

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب "القوات " سمير جعجع، وعرض معه لاخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وبعد اللقاء، أدلى النائب رياشي الى الصحافيين بالتصريح التالي:

"التقيت فخامة الرئيس موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية"، وأجرينا جولة أفق حول الأحداث الراهنة، لاسيما المفاوضات بين لبنان وإسرائيل من اجل وقف اطلاق النار، وضبط ما يحصل في الجنوب. وكان اتفاقنا كاملاً على مجمل المشهد الحالي، وابدينا تأييدا كاملا لخطوات فخامته، ودعما كاملا لأدائه، وللعمل الذي يقوم به. ونحن نشجعه على اللقاء مع الرئيس الأميركي ، واذا كانت هناك لقاءات أخرى ستحصل، فيجب ان تحصل في وقتها وليس الآن، وعلى أثر انجاز معين، ولا تحصل في بداية الطريق بل في نهايته. ونحن لا مانع لدينا تجاه أي خطوة تخلص لبنان وشعبه، وخصوصا أهلنا في الجنوب."

سئل: هل ما زالت الأميركية تتعاطى بإيجابية مع ملف لبنان؟

أجاب: "فهمت من فخامته ان هناك إيجابية كاملة من الولايات المتحدة بالتعاطي معه، وهم ايجابيون جدا حول مسألة المفاوضات وحل مسألة جنوب لبنان بأسرع وقت ممكن، وبالطرق التي يجب ان تحل من خلالها."

سئل: تحدث الأميركية عن نظام جديد تعمل عليه الولايات المتحدة، هل اطلعتم من رئيس الجمهورية على أي شيء بهذا الخصوص؟

أجاب: "كلا، ليس هناك أي شيء جاهز بهذا الخصوص. الأساس اليوم هو وقف اطلاق النار واحلال السلام في الجنوب، وخطوات المفاوضات التي لا بديل عنها على الاطلاق. نحن نتابع كل ذلك مع فخامة الرئيس وله دعمنا الكامل."

وأوضح النائب رياشي ان القوات اللبنانية "تعمل على فتح الأبواب الموصدة وايجاد أرضية مشتركة مع مختلف الأطراف".

نقيب المحامين

واستقبل الرئيس عون نقيب المحامين في المحامي عماد مارتينوس الذي سلمه مذكرة حول رؤية نقابة المحامين للمرحلة الراهنة بصفتها شريكا طبيعيا في حماية الشرعية الدستورية وصون القانون. وأكدت المذكرة التي توجهت الى رئيس الجمهورية على التالي:

"أولاً: الدعم الكلي لكل خطوة إصلاحية ترمي إلى ترسيخ مشروع الدولة وبناء دولة المؤسسات وتفعيل مبدأ المحاسبة، ومكافحة الفساد واستعادة انتظام العمل العام.

ثانياً: الحاجة الملحة إلى إدارة مركزية متماسكة للأزمة برئاستكم ورعايتكم وإشرافكم المباشر، تقوم على التنسيق بين السلطات الدستورية والأجهزة المعنية من خلال تشكيل خلية أزمة وطنية تضم أصحاب الإختصاص السياسي والدبلوماسي والحقوقي والعسكري والأمني، تعاون فخامتكم في:

-1متابعة مسار المفاوضات والإتصالات الجارية مع الجهات الدولية والإقليمية.

2-تقييم المخاطر الأمنية والسياسية والإقتصادية الناجمة عن التطورات الراهنة، واتخاذ التدابير بشأنها.

3- إدارة التواصل الرسمي والإعلامي بما يطمئن المواطنين ويحد من الشائعات الفتنوية والضغوط النفسية والاجتماعية.

4- تطوع نقابة المحامين بما تضمه من طاقات علمية ومهنية، ومن خبرات في مجالات القانون الدولي العام والخاص والتحكيم الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، في توظيف خبراتها القانونية للدفاع عن مصالح لبنان وتمثيله عند الاقتضاء، أمام المرجعيات والمحافل الدولية المختصة، وإعداد المذكرات والدراسات والمرافعات اللازمة، والمساهمة في أي مسار قانوني دولي يهدف إلى صون حقوق لبنان والدفاع عن مصالحه المشروعة.

ثالثاً: العمل مع نقابات المهن الحرة لتشكيل رافعة وطنية، تعمل كل ضمن اختصاصها وامكاناتها، في سبيل إنجاح مشروع الدولة الذي اتخذه العهد عنواناً عريضاً للولاية الرئاسية".

تصريح

وبعد اللقاء، صرح النقيب مارتينوس فقال:

"كان الاجتماع مع فخامة الرئيس في اطار قراءة العناوين الوطنية توصلا لبناء الدولة ومشروع الدولة. بالطبع فخامة الرئيس ليس بحاجة الى تأييد او صوت إضافي لمبادرته، ولكني كمسؤول نقابة لطالما كانت معنية بصون الدستور وحماية الشرعية وتطبيق القوانين انظر الى المبادرة الرئاسية على انها ستؤدي الى صون السيادة وتحرير واستعادة الأرض".

أضاف: "لقد اتينا لنشد على يد فخامة الرئيس في كل الاتصالات الدولية التي قام بها كي نتمكن من توقيف آلة التدمير والاعتداءات على الأراضي اللبنانية والإعلاميين كما الاعيان المدنية وسيارات الإسعاف، والطلب من جميع اللبنانيين والمسؤولين خاصة ان يكونوا الى جانب رئيس الجمهورية في هذه المهمة كي نتمكن من المحافظة على لبنان للبنانيين واسترداد ارضنا. كما اكدت لرئيس الجمهورية اننا اليوم في صدد لقاء نقباء مهن حرة لاتخاذ موقف بخصوص ما يحصل، وان شاء الله ننقل له الصورة لاحقا".

سفيرة لبنان في قبرص

وفي قصر بعبدا، سفيرة لبنان في قبرص السفيرة رينا شربل لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة حيث زودها الرئيس عون بتوجيهاته للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.






