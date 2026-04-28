انذار إسرائيلي عاجل الى سكان هذه القرى

أصدر الجيش إنذارا عاجلا الى المتواجدين في القرى والبلدات التالية: الغندورية برج قلاويه قلويه الصوانة الجميجمة صفد البطيخ برعشيت شقرا عيتا الجبل تبنين السلطانية بير السناسل دونين سلع ودير كيفا.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم حيث وحرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والابتعاد من المنطقة المحددة باتجاه .كل من يتواجد بالقرب من عناصر او منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار… — (@AvichayAdraee) April 28, 2026