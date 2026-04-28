دريان استقبل السفير السعودي: إعادة بناء الدولة الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير في وليد بخاري، وكانت مناسبة جرى التشاور فيها بالشؤون الإسلامية وأوضاع لبنان والمنطقة.







وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان السفير بخاري" استهل كلامه مع سماحته بالقول: "لبنانُ أرضُ الحِجى هل للحِجى أجلُ"، مؤكدا أهمية تغليب والعقل في مواجهة التحديات والأزمات لتحصين السلم الأهلي، ونوه بمواقف مفتي الجمهورية الإسلامية والوطنية الجامعة وبدوره العاقل والحكيم والرصين الضامن لوحدة لبنان وشعبه، وثمن القرارات التي يتخذها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين".







واكد السفير بخاري خلال اللقاء"حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها، وان تقوم بمساعيها الديبلوماسية لمساعدة لبنان في محنته، وتقف دائما الى جانب الدولة ومؤسساتها للتوصل الى حلول تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار، وان المملكة على تنسيق وتعاون دائم مع أركان الدولة".







وابدى المفتي دريان "تقديره الكبير لدور المملكة العربية الذي تقوم به في المنطقة وبخاصة في لبنان من دعم ومساعدة للحفاظ على استقرار لبنان وسلامته ووحدته خصوصا في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان"، مشددا على ان "إعادة بناء الدولة هي الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان لإعادة هيبتها في بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد والتزام اتفاق الطائف وتعزيز وحدة اللبنانيين"، وابدى" ارتياحه للخطوات الديبلوماسية التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة بمساعدة الأشقاء والأصدقاء لوقف الحرب على لبنان ولإيجاد تسوية تضمن الاستقرار وتعزيز فرص التعافي والنهوض بالوطن".



