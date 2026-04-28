لبنان

العلامة الخطيب استقبل السفير السعودي: تعويل على دور المملكة في تعزيز السلم الاهلي

Lebanon 24
28-04-2026 | 05:34
العلامة الخطيب استقبل السفير السعودي: تعويل على دور المملكة في تعزيز السلم الاهلي
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية قبل ظهر اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري، وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة ،وآفاق المرحلة المقبلة في لبنان .



واعرب السفيربخاري عن" تفاؤله بمستقبل الاوضاع "، مشددا على "ضرورة تعزيز السلم الاهلي في لبنان ،وهو ما تركز عليه المملكة في تحركها الاخير ،وتعول على اهل العقل والحكمة في هذا الشأن". 



ورأى "ان المطلوب اليوم مسار يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة في لبنان لتحصين السلم الأهلي"، معولا على" حكمة ودراية دولة الرئيس نبيه في كل مفصل، وهو اثبت دوره في كل المراحل ولم يخيب آمال كل الذين يراهنون عليه". 



واكد ان "العودة الى اتفاق الطائف،هي المدخل الرئيسي للاتفاق على المبادئ العامة ،وعدم المساس بأي مكون لبناني ،وعدم محاولة إقصاء اي طرف"، مستذكرا في هذا المجال كلاما للرئيس الراحل حسين الحسيني ،بأن" البديل عن الطائف هو تطبيق اتفاق الطائف".



من جهته أكد العلامة الخطيب " دور المملكة العربية السعودية في تعزيز السلم الاهلي في لبنان"، وكرر القول: بأنه "ليس لدينا مشروع سياسي خاص ،فنحن نؤمن بالأمة ولا يمكن ان نكون جزءا منفصلا عنها،ولن نخرج عن هذا المبدأ". 



وقال: "اننا نعول على دور المملكة في كبح جماح التغول الاسرائيلي والغربي،ومن هنا دعونا الى تعاون الدول العربية والاسلامية الكبرى في المنطقة لصناعة مشروع يواجه المشروع الصهيوني. فالعالم العربي والاسلامي بحاجة لجبهة تحميه، والمملكة اساس في هذا الموضوع. ونأمل ان يؤدي هذا التعاون الى تكامل بين دول الامة، مع احتفاظ كل دولة بخصوصياتها". 
مواضيع ذات صلة
وفد من "التيار" زار المطران بقعوني وعرض مقترحات لحماية لبنان وتعزيز السلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش مع نظيره السعودي سبل تعزيز دفاعات المملكة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب يرفض قرار الخارجية اللبنانية ابعاد السفير الايراني.. ويطالب بالتراجع عنه
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل استقبل السفير القطري ونائبين وعرض مع الهزاع تعزيز التنسيق بين الجيش والسلطات السورية
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:20 | 2026-04-28
Lebanon24
09:09 | 2026-04-28
Lebanon24
09:03 | 2026-04-28
Lebanon24
08:48 | 2026-04-28
Lebanon24
08:36 | 2026-04-28
Lebanon24
08:33 | 2026-04-28
