العلامة الخطيب استقبل السفير السعودي: تعويل على دور المملكة في تعزيز السلم الاهلي

استقبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية قبل ظهر اليوم، سفير في الدكتور وليد بخاري، وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة ،وآفاق المرحلة المقبلة في لبنان .







واعرب السفيربخاري عن" تفاؤله بمستقبل الاوضاع "، مشددا على "ضرورة تعزيز السلم الاهلي في لبنان ،وهو ما تركز عليه في تحركها الاخير ،وتعول على اهل العقل والحكمة في هذا الشأن".







ورأى "ان المطلوب اليوم مسار يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة في لبنان لتحصين السلم الأهلي"، معولا على" حكمة ودراية دولة الرئيس في كل مفصل، وهو اثبت دوره في كل المراحل ولم يخيب آمال كل الذين يراهنون عليه".







واكد ان "العودة الى اتفاق الطائف،هي المدخل للاتفاق على المبادئ العامة ،وعدم المساس بأي مكون لبناني ،وعدم محاولة إقصاء اي طرف"، مستذكرا في هذا المجال كلاما للرئيس الراحل حسين الحسيني ،بأن" البديل عن الطائف هو تطبيق اتفاق الطائف".







أكد العلامة الخطيب " دور المملكة في تعزيز السلم الاهلي في لبنان"، وكرر القول: بأنه "ليس لدينا مشروع سياسي خاص ،فنحن نؤمن بالأمة ولا يمكن ان نكون جزءا منفصلا عنها،ولن نخرج عن هذا المبدأ".







وقال: "اننا نعول على دور المملكة في كبح جماح التغول الاسرائيلي والغربي،ومن هنا دعونا الى تعاون والاسلامية الكبرى في المنطقة لصناعة مشروع يواجه المشروع الصهيوني. فالعالم العربي والاسلامي بحاجة لجبهة تحميه، والمملكة اساس في هذا الموضوع. ونأمل ان يؤدي هذا التعاون الى تكامل بين دول الامة، مع احتفاظ كل دولة بخصوصياتها".

