باسيل: لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم

28-04-2026 | 05:41
باسيل: لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفيرة النرويج في لبنان السيدة Hilde Haraldstad يرافقها السكرتير الأول السيد Eirik Sandaa، بحضور النائب سيزار أبي خليل.
وتركّز البحث خلال اللقاء على التطورات الإقليمية في ظل الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة، وأهمية المساعي الدولية للتوصل إلى خفض التصعيد.
وشدّد باسيل على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل ودائم، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي ويمنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع، معتبراً أن أي حل يجب أن ينطلق من احترام السيادة اللبنانية ووحدة أراضيه وتحريرها على مساحة 10452 كلم² وتأمين إعادة الإعمار.
كما تم التطرق إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء التصعيد، حيث أبدت السفيرة Haraldstad اهتمام بلادها بدعم مسار التهدئة، مؤكدة أهمية الحلول الدبلوماسية ووقف الأعمال العسكرية، لما لذلك من دور أساسي في حماية لبنان والمنطقة من مزيد من التدهور، وفي هذا الاطار سلّم باسيل السفيرة مقترح التيار لحماية لبنان.
