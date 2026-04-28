باسيل: لضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم

استقبل رئيس سفيرة النرويج في السيدة Hilde Haraldstad يرافقها السكرتير الأول السيد Eirik Sandaa، بحضور النائب .

وتركّز البحث خلال اللقاء على التطورات الإقليمية في ظل الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة، وأهمية المساعي الدولية للتوصل إلى خفض التصعيد.

وشدّد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل ودائم، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي ويمنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع، معتبراً أن أي حل يجب أن ينطلق من احترام السيادة ووحدة أراضيه وتحريرها على مساحة 10452 كلم² وتأمين .

كما تم التطرق إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء التصعيد، حيث أبدت السفيرة Haraldstad اهتمام بلادها بدعم مسار التهدئة، مؤكدة أهمية الحلول الدبلوماسية ووقف الأعمال العسكرية، لما لذلك من دور أساسي في حماية لبنان والمنطقة من مزيد من التدهور، وفي هذا الاطار سلّم باسيل السفيرة مقترح لحماية لبنان.