لبنان

رئيس "ايدال" بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري

Lebanon 24
28-04-2026 | 06:03
رئيس ايدال بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري
 التقى رئيس مجلس الإدارةالمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" د. ماجد منيمنة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، سفيرة الأرجنتين في لبنان السيدة ماريا كوينتار في حضور المستشارة السيدة لورا ماك غاري، حيث شكل اللقاء مناسبة لعرض الدور الذي تضطلع به المؤسسة في جذب الاستثمارات وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وتم خلال الاجتماع البحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الأرجنتينية في لبنان وتعزيز الشراكات في مجالات السياحة، الصناعة، الزراعة، والصناعات الغذائية، بما يساهم في تنشيط التبادل التجاري وخلق فرص جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



كما تناول اللقاء ، وفق بيان "ايدال" ، "أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية اللبنانية في الأرجنتين، باعتبارها من احدى أكبر الجاليات اللبنانية في الخارج، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل ارتباطها بالوطن الأم وتحفيزها على المساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو نقل الخبرات والمعرفة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية".



وأكد الجانبان في ختام اللقاء "أهمية العمل على وضع آليات عملية لتعزيز هذا التواصل، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الاغترابية وتوجيهها نحو مشاريع منتجة، دعما لمسار التعافي الاقتصادي وتعزيزا لاستدامة النمو في البلدين".
 
مواضيع ذات صلة
رئيس "ايدال"بحث في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سفير باكستان
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الصيني توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير قطر بحث وحاكم مصرف لبنان في الأوضاع العامة والمستجدات الاقتصادية والمالية
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يصل برلين في أول زيارة له إلى ألمانيا لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:25:02 Lebanon 24 Lebanon 24

