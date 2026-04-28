المفتي دريان تلقى دعوة رسمية من سفير الكويت

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني سفير في محمد سلطان الشرجي يرافقه المستشار الدلح والسكرتير الأول الديين، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين.







ووجه السفير دعوة رسمية للمفتي لزيارة الكويت، واكد ان" التعاون بين الكويت ولبنان متواصل بين الدولتين، ولا تنسى الكويت وقوف لبنان وشعبه الى جانبها".







واكد ان "جهود الكويت تجاه لبنان متواصلة لمساعدته للخروج من ازمته"، مقدرا مواقف المفتي "الإسلامية والوطنية والعربية وبخاصة تجاه الكويت ومجلس التعاون ".







بدوره قال المفتي دريان: "دار الفتوى في لبنان هي دار للكويت ونحن حرصاء على العلاقة الطيبة التي تجمعنا بالكويت أميرا وحكومة وشعبا وتربطنا علاقات مميزة مع أهل الكويت الشقيق منذ عقود من الزمن ومستمرة وهم لم يألوا جهدا في تقدم المساعدة للبنانيين متى تشتد عليهم الأزمات".







ونوه بدور دولة الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي "يساهم بدور فعال دائما في الحلول الناجعة التي تساند لبنان وتعزز وفاقه وعيشه المشترك خصوصا في المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان".







ودان المفتي دريان "ما تعرضت وتتعرض له الكويت من عدوان آثم على أراضيها والذي يُمثل انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمنها واستقرارها"،معربا عن" تضامنه الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

Advertisement