تفكيك مخيم غير قانوني للنازحين السوريين في منطقة حوش موسى – عنجر

صدر عن البيان التالي:



بناءً على شكوى مقدّمة من قبل المصلحة الوطنية لنهر ، وفي إطار متابعة إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، تمّ تفكيك وإزالة المخيم رقم 007 في منطقة العقاربة – (حوش موسى)، وذلك بمؤازرة القوى الأمنية.



وقد نُفّذت هذه الخطوة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وحرصًا على حماية الموارد المائية والبيئة من مصادر التلوث، لا سيما تلك الناتجة عن المخيمات غير القانونية المقامة على ضفاف .



وتؤكد المصلحة استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة كافة المخالفات المشابهة، ضمن الأطر القانونية والإنسانية، حفاظًا على السلامة العامة والصحة المجتمعية.

Advertisement