بالأسماء.. عودة المزيد من شركات الطيران إلى مطار بيروت

استأنف العديد من شركات الطيران العربية والأجنبية رحلاته إلى بعد إلغاء امتد نحو شهرين جراء العدوان على والتوترات الإقليمية.وشهد مطار بيروت عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران بعدما كانت شركة "طيران الشرق الاوسط" الوحيدة التي تسيّر رحلاتها من بيروت إلى مختلف دول العالم.ومن أبرز الشركات التي عادت أو أعلنت استئناف رحلاتها إلى لبنان:الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الكويتية، الملكية الأردنية، الخطوط الجوية ، شركة UR Airlines ، طيران الإمارات، فلاي دبي، العربية للطيران ، شركة طيران ، شركة الطيران التي تستأنف اليوم 28 نيسان رحلاتها إلى مطار رفيق الدولي.ومن المتوقع عودة شركة الطيران الإثيوبية في 29 نيسان الجاري، طيران الإتحاد في الأول من أيار، شركة Turkish Airlines في الأول من أيار، شركة "اير فرانس" في 11 أيار، شركة Aegean للطيران اليونانية في 27 حزيران، شركة Transavia في 6 تموز المقبل.ومن المتوقع عودة المزيد من شركات الطيران إلى مطار بيروت ما بين 1 و15 أيار في حال استمرار وقف إطلاق النار.