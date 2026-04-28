رازي الحاج زارمطرانية أنطلياس المارونية: لتطبيق حازم للقانون بعد حادثة الاعتداء في العامرية

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج مطرانية أنطلياس المارونية، حيث التقى راعي الأبرشية المطران أنطوان بو نجم، بحضور خوري رعية مار يوسف - العامرية الأب ربيع تحومي، وذلك متابعةً لحادثة الاعتداء التي حصلت في العامرية قرب كنيسة مار يوسف.



وبعد اللقاء، شكر الحاج قيادة الجيش على تثبيت نقطة عسكرية في الرويسات، وأكّد أن "المشكلة الحقيقية تكمن في تعاطي "الدولة العميقة" وأجهزتها الأمنية والقضائية مع ما حصل، لا سيما في ظل معلومات تفيد بأنه تم إخلاء سبيل الموقوفين بعد بضع ساعات، وكأن القضية مجرد خلاف شخصي بين مدنيين حول ركن سيارة، فيما هي في الواقع اعتداء على رجل دين وعلى شرطة بلدية يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، من قبل أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأقوى من الدولة".



وطالب ب"الحزم في تطبيق القانون لمنع تكرار ما حصل"، مؤكداً أن منع التكرار هو الذي يحول دون الفتنة، لا التساهل مع الخارجين عن القانون".
