التعبئة التربوية في "حزب الله" والمكتب التربوي في "أمل": لتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة وإلغاء الشهادة المتوسطة

عقد المكتب التربوي في حركة "أمل" والتعبئة التربوية في لقاءً تنسيقيًا ، في إطار التنسيق التربوي المشترك لمواكبة التحديات والاستحقاقات التربوية، وصدر بيان مشترك ، لفت الى انه "مع استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا والتدمير الوحشي الممنهج الذي يرتكبه بحق قرانا الجنوبية والاعتداءات التي لم تسلم منها المؤسسة التربوية أو الصحية أو ، وفي ظل ثبات المقاومين في مواجهة الاعتداءات وتسجيلهم الضربات النوعية بالغزاة المحتلين، صمد أهلنا النازحون وتحلوا بالصبر والثبات وشكلوا مدرسة للقيم والتربية الرسالية، وسيشهد لهم التاريخ هذا المواقف التي اعتدنا عليه مع كل أزمة أو تحد.



وتناول المجتمعون الأوضاع والاستحقاقات التربوية بشكل تفصيلي، وأجمعوا على الآتي:



1. التريث في تثبيت مواعيد إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة الرسمية، وإلغاء شهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام على غرار الأعوام الماضية والاكتفاء بنتائج العلامات المدرسية.



2. الإسراع بإصدار قرار تقليص المناهج التعليمية من 24 أسبوع الى 18 أسبوع.



3. إعفاء المدارس الخاصة في المنطقة الحدودية والمناطق المستهدفة الصهيوني من اشتراكات الضمان الاجتماعي ومن اشتراكات صندوق التعويضات.



4. المحافظة على وجود كيان المدارس والمعاهد الرسمية في المناطق المحتلة وتلك المدمرة: لإبقاء التواصل والمتابعة والاهتمام من إداراتها مع طلابها وأساتذتها والإشراف الكامل عليهم؛ باعتبارها مدارس وثانويات ومعاهد لا زالت قائمة.



5. الحفاظ على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية المعتمدة كمراكز لإيواء : وعدم القيام بأي عملية إخراج أو إحراج أو تقليص الغرف أو ضغوط تمارس على أهلنا النازحين في هذه المدارس، والاستمرار في تقديم المدارس والثانويات الرسمية كمراكز جديدة للإيواء بحسب الحاجات المستجدة.



6. العمل على إعداد وإقرار سلسلة رواتب جديدة تراعي معدلات التضخّم، والعمل فورًا على صرف الرواتب للأساتذة والمعلمين التي أقرتها الحكومة، والتي جُمعت على أساسها الضرائب لعدة أشهر عبر صفيحة البنزين.



7. استعجال الجهات الرسمية بتسديد المنح المدرسية للقوى الأمنية على اختلافها وكذلك للمضمونين في تعاونية موظفي الدولة؛ للتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم ولتسديد الأقساط للمدارس الخاصة، لا سيما منها في المناطق المنكوبة وتلك التي تستقبل أهلنا النازحين.



8. تقديم مساعدات اجتماعية للمعلّمين من ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم وأجراء ومياومين في الرسمي بخاصة.



9. الإسراع في تسديد كامل مستحقات المتعاقدين والمستعان بهم عن شهري شباط وآذار.



10. إصدار قرار توحيد تسميات المتعاقدين من مستعان بهم ومتعاقدين على صناديق المدارس والبلديات؛ لتصبح على نفقة .



11. تأجيل تطبيق المناهج الجديدة إلى حين استكمال إعداد جميع الوحدات التعليمية الخاصة بالصفوف المستهدفة، وتوحيد آليات تنفيذها، وتأمين الاستقرار الأمني، ووضع خطة تدريبية واضحة وكافية.



12. مبادرة وزارة التربية تسديد لأجور المعلمين المتعاقدين على صناديق المدارس والتي لا تشكل عبء كبيرًا عليها.



13. إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في وإخراجهم من دائرة الانتظار والمرواحة.



14. إجراء المباراة المحصورة للمدربين في أسرع وقت سعياً إلى إنصافهم.







وفي ختام اللقاء، وجه المجتمعون تحية إجلال وتقدير لأرواح المعلمين والطلاب الذين ارتقوا في الدفاع عن الوطن أو نتيجة للاعتداءات الغاشمة على بيوتهم الآمنة، ووجه المجتمعون كلمة شكر للمديرين والأساتذة والمعلّمين المساهمين في الأعمال الإغاثية لأهلنا النازحين في مختلف المناطق اللبنانية وأشاروا إلى أهمية الدور الذي لعبه التعليم المهني(المدرسة الفندقية) ضمن هذا الإطار".

Advertisement