تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التعبئة التربوية في "حزب الله" والمكتب التربوي في "أمل": لتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة وإلغاء الشهادة المتوسطة

Lebanon 24
28-04-2026 | 06:59
A-
A+
التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في أمل: لتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة وإلغاء الشهادة المتوسطة
التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في أمل: لتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة وإلغاء الشهادة المتوسطة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد المكتب التربوي في حركة "أمل" والتعبئة التربوية في حزب الله لقاءً تنسيقيًا ، في إطار التنسيق التربوي المشترك لمواكبة التحديات والاستحقاقات التربوية، وصدر بيان مشترك ، لفت الى انه "مع استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا والتدمير الوحشي الممنهج الذي يرتكبه بحق قرانا الجنوبية والاعتداءات التي لم تسلم منها المؤسسة التربوية أو الصحية أو الدينية، وفي ظل ثبات المقاومين في مواجهة الاعتداءات وتسجيلهم الضربات النوعية بالغزاة المحتلين، صمد أهلنا النازحون وتحلوا بالصبر والثبات وشكلوا مدرسة للقيم والتربية الرسالية، وسيشهد لهم التاريخ هذا المواقف التي اعتدنا عليه مع كل أزمة أو تحد.

وتناول المجتمعون الأوضاع والاستحقاقات التربوية بشكل تفصيلي، وأجمعوا على الآتي:

1.    التريث في تثبيت مواعيد إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة الرسمية، وإلغاء شهادة المتوسطة "البروفيه" لهذا العام على غرار الأعوام الماضية والاكتفاء بنتائج العلامات المدرسية.

2.    الإسراع بإصدار قرار تقليص المناهج التعليمية من 24 أسبوع الى 18 أسبوع.

3.    إعفاء المدارس الخاصة في المنطقة الحدودية والمناطق المستهدفة بالعدوان الصهيوني من اشتراكات الضمان الاجتماعي ومن اشتراكات صندوق التعويضات.

4.    المحافظة على وجود كيان المدارس والمعاهد الرسمية في المناطق المحتلة وتلك المدمرة: لإبقاء التواصل والمتابعة والاهتمام من إداراتها مع طلابها وأساتذتها والإشراف الكامل عليهم؛ باعتبارها مدارس وثانويات ومعاهد لا زالت قائمة.

5.    الحفاظ على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين: وعدم القيام بأي عملية إخراج أو إحراج أو تقليص الغرف أو ضغوط تمارس على أهلنا النازحين في هذه المدارس، والاستمرار في تقديم المدارس والثانويات الرسمية كمراكز جديدة للإيواء بحسب الحاجات المستجدة.

6.    العمل على إعداد وإقرار سلسلة رواتب جديدة تراعي معدلات التضخّم، والعمل فورًا على صرف الرواتب الست للأساتذة والمعلمين التي أقرتها الحكومة، والتي جُمعت على أساسها الضرائب لعدة أشهر عبر صفيحة البنزين.

7.    استعجال الجهات الرسمية بتسديد المنح المدرسية للقوى الأمنية على اختلافها وكذلك للمضمونين في تعاونية موظفي الدولة؛ للتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم ولتسديد الأقساط للمدارس الخاصة، لا سيما منها في المناطق المنكوبة وتلك التي تستقبل أهلنا النازحين.

8.    تقديم مساعدات اجتماعية للمعلّمين من ملاك ومتعاقدين ومستعان بهم وأجراء ومياومين في الرسمي بخاصة.

9.    الإسراع في تسديد كامل مستحقات المتعاقدين والمستعان بهم عن شهري شباط وآذار. 

10.    إصدار قرار توحيد تسميات المتعاقدين من مستعان بهم ومتعاقدين على صناديق المدارس والبلديات؛ لتصبح على نفقة وزارة التربية والتعليم العالي.

11.    تأجيل تطبيق المناهج الجديدة إلى حين استكمال إعداد جميع الوحدات التعليمية الخاصة بالصفوف المستهدفة، وتوحيد آليات تنفيذها، وتأمين الاستقرار الأمني، ووضع خطة تدريبية واضحة وكافية.

12.    مبادرة وزارة التربية تسديد لأجور المعلمين المتعاقدين على صناديق المدارس والتي لا تشكل عبء كبيرًا عليها.

13.    إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وإخراجهم من دائرة الانتظار والمرواحة.

14.    إجراء المباراة المحصورة للمدربين في الجامعة اللبنانية في أسرع وقت سعياً إلى إنصافهم.



وفي ختام اللقاء، وجه المجتمعون تحية إجلال وتقدير لأرواح المعلمين والطلاب الشهداء الذين ارتقوا في الدفاع عن الوطن أو نتيجة للاعتداءات الغاشمة على بيوتهم الآمنة، ووجه المجتمعون كلمة شكر للمديرين والأساتذة والمعلّمين المساهمين في الأعمال الإغاثية لأهلنا النازحين في مختلف المناطق اللبنانية وأشاروا إلى أهمية الدور الذي لعبه التعليم المهني(المدرسة الفندقية) ضمن هذا الإطار".
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24