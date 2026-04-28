طريق بيروت – دمشق سالكة على خطّين



إذا صحّت المعلومات المتداولة عن إمكانية قيام بارز بزيارة إلى خلال الأسابيع المقبلة، فإن هذه خطوة، إن حصلت، ستكون ذات دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى أبعاد سياسية تتصل بإعادة فتح قنوات تواصل كانت مقفلة في مراحل سابقة.



وتشير هذه المصادر إلى أن العلاقة بين هذا الحزب والنظام السوري الجديد شهدت خلال الفترة الأخيرة نوعًا من التواصل غير المباشر، تم عبر قنوات متعددة، في إطار جسّ نبض سياسي يواكب التحولات الإقليمية الجارية.



ويأتي هذا التطور المحتمل في سياق حركة أوسع تشهدها الساحة اللبنانية–الإقليمية، حيث لا تبدو الاتصالات محصورة بطرف واحد، بل تتقاطع مع مسارات موازية. وفي هذا الإطار، يلفت متابعون إلى الزيارة التي قام بها أحد النواب المنتمين إلى هذا الحزب إلى دمشق في وقت سابق، والتي اعتُبرت حينها مؤشّرًا أوليًا على كسر الجليد وفتح الباب أمام تواصل سياسي أكثر انتظامًا، وإن بقي في إطار غير معلن رسميًا.



ولا يمكن فصل هذه الحركة عن السياق الإقليمي الأوسع، ولا سيما في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السابق للحزب التقدمي إلى دمشق، والتي أعادت خلط بعض الأوراق السياسية، وأظهرت أن قنوات التواصل اللبنانية– تشهد إعادة تفعيل تدريجية، ولو بطرق متفاوتة بين طرف وآخر.



وفي السياق نفسه، يرصد مراقبون الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة إلى دمشق، باعتبارها محطة مفصلية قد تعيد تنظيم العلاقة الرسمية بين ودمشق، وتفتح الباب أمام مقاربة جديدة لعدد من الملفات العالقة، من الحدود إلى ، وصولًا إلى ملفات التعاون الإداري والأمني.



وبين هذه المسارات المتوازية، يرى بعض المتابعين أن ما يجري لا يمكن قراءته كتحركات منفصلة، بل كجزء من إعادة تموضع سياسي أوسع في المنطقة، تُرسم ملامحه تدريجيًا عبر زيارات متفرقة واتصالات غير معلنة، قد تتبلور نتائجها في المرحلة المقبلة.