شيخ العقل عرض مع السفير السعودي جهود وقف الحرب.. والتقى النائبين أبو فاعور والصايغ

شيخ العقل عرض مع السفير السعودي جهود وقف الحرب.. والتقى النائبين أبو فاعور والصايغ
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة – فردان اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتم البحث في التطورات العامة، في ضوء استمرار الأعمال العسكرية والجهود المبذولة لوقف الحرب، ودور المملكة في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها، وأهمية الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، إضافة الى نتائج زيارة مستشار وزير الخارجية السعودية يزيد بن فرحان الأخيرة.

كما استقبل عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث تم التداول في الأوضاع العامة والقضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والخارجية. 



والتقى أيضاً عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ ووكيل داخلية بيروت في الحزب التقدمي الاشتراكي وليد العاقل، وتناول اللقاء مسائل متصلة بأوضاع العاصمة وشؤونها الاجتماعية والخدماتية. 



 ومن زوّار دار الطائفة وفد كبير من سيدات جمعية "عيتات النسائية" برئاسة السيدة راوية حميدان الشامي، يرافقه النقابي أكرم عربي، أطلعنَ سماحته على عمل الجمعية وخطط تطوير نشاطاتها الاجتماعية والإنسانية. وقد أثنى الشيخ ابي المنى على المبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعية، مقدّراً دور الهيئات النسائية على أكثر من مستوى، ولا سيما الثقافي والصحي والاجتماعي. 



واستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه وفدا إداريا من مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة نائب رئيس المؤسسة الشيخ عزّت عبد الخالق، في حضور رئيس المصلحة الدينية والتربوية في المجلس المذهبي الشيخ فاضل سليم، لإطلاعه على مسائل تتعلق بالمناهج التربوية.

ومن الزوار: رئيس بلدية العبادية الشيخ نزار أبو جابر، رئيس بلدية الفرديس السيد لبيب سليقا، بحضور رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا، ووفداً من بلدة معاصر الشوف.
