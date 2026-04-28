مرقص بحث مع رئيسة البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر في آلية حماية الصحفيين وتوثيق الاعتداءات

28-04-2026 | 07:53
مرقص بحث مع رئيسة البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر في آلية حماية الصحفيين وتوثيق الاعتداءات
زار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ظهر اليوم مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان في منطقة الحمرا، حيث التقى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة انياس دهور، وفي حضور مسؤول الشؤون الإنسانية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور شوقي أمين الدين.



وبعد اللقاء، صرح الوزير مرقص وقال: "زرنا اليوم مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، لشكرهم على عمليات الإنقاذ والإسعاف والذين ساهموا بها بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، مع الشكر والتقدير للصليب الأحمر اللبناني على جهوده المشتركة معهم، وسبق وزرنا في السابق الصليب الأحمر اللبناني وشكرناهم على جهودهم الكبيرة، واليوم نزور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان والتي تقوم معنا كوزارة الإعلام بأكثر من عمل منها التثقيف والتوعية الصحية والتدريب".



 اضاف:"تم التباحث خلال اللقاء في موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين المتكررة والعمل على الحد منها وتجنبها ما أمكن، وللأسف يكونون أهدافاً عسكرية وذلك خلافاً للمادة 79 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977 والذي أضحى قواعد عرفية تلتزم بها كل البشرية جمعاء".



وقال: "من هذه الخطوات الآيلة لحماية الصحافيين تم الاتفاق أولاً على تبادل الإثباتات المتوفرة بأيدينا لأجل تدعيم الملفات لحماية الصحافيين، والأمر الثاني هو الشروع في بناء آلية مشتركة للتعاون الفعال والسريع بحال لا سمح الله أن يكون هناك اعتداء ضد الصحافيين، ولذلك سيتم بلورة لهذا الاتفاق المقترح خلال الساعات المقبلة ".



واشار الوزير مرقص الى " تكثيف الورش التدريبية للصحفيين لكيفية الحماية والوقاية أثناء وجودهم في الأماكن المعرضة للخطر، وإطلاق حملة توعوية تضاف الى الحملة القائمة حالياً على وسائل الإعلام والتي تتعلق بجميع المدنيين"، مؤكداً "إتمام هذه الحملة والتي سنشرع بها والتي تتعلق تحديدا بالصحفيين من حيث الحماية والوقاية والاستجابة لهم في حال تعرضهم للخطر لا سمح الله".



 واذ شكر الصليب الأحمر الدولي على" الجهود الكبيرة التي يبذلها"، قال الوزير مرقص:"ناقشناها نقطة أخرى تمهيدا لتطويرها لاحقا. لقد جرى بحث مسألة تعزيز الأدلة والقرائن المتاحة للصحفيين، ولا سيما أولئك الذين تعرضوا لهجمات إسرائيلية، بحيث تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إحالة هذه الأدلة والإثباتات إلى الجانب الإسرائيلي، الذي هو على علم مسبق بها، وذلك بهدف الإسهام في تأكيد أن تلك الإستهدافات طالت صحفيين يتمتعون بالحماية".



بدورها قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة انياس دور: "لقد أجريت مع وزير الاعلام محادثات متبادلة مهمة وبناءة للغاية"، مشيرة الى ان 

"لبنان لا يزال يواجه تحديات إنسانية كبيرة ذات تداعيات خطيرة على أعداد كبيرة من المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد".وقالت:" نحن أيضا على دراية تامة بالحوادث التي تؤثر في الصحفيين، ولا سيما تلك التي وقعت مؤخرا في الجنوب". 



واكدت ان "الصحفيين، شأنهم شأن جميع المدنيين، يجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب اتفاقات جنيف والقانون الدولي الإنساني. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء أي أوضاع قد يتعرض فيها الصحفيون للأذى أثناء تأديتهم لواجبهم. ونؤكد مجددا أهمية ضمان سلامتهم وحمايتهم في جميع الظروف".



كما اكدت ان "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستظل حاضرة ومنخرطة وملتزمة بعملها في لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة. ونواصل العمل عن كثب مع شركائنا، ونسعى إلى إجراء حوار مباشر مع جميع أطراف هذا النزاع". 



وقالت:"هدفنا الدائم هو تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، والمساهمة في ضمان حماية الأشخاص المتضررين من النزاع وحصولهم على المساعدة والرعاية التي يحتاجون إليها".
 
واستقبل مرقص وفداً من "مجموعة الصين للإعلام"، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الزيارات الإعلامية، لا سيما المشاركة في قمة إعلامية مرتقبة في الصين عام 2026.

وخلال اللقاء، نقل مرقص احتجاج لبنان الرسمي على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الصحافيين، مسلماً الوفد ملفاً بالتحركات اللبنانية لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما شمل البحث تفعيل التعاون مع "تلفزيون لبنان" و"إذاعة لبنان". من جهته، أعرب الوفد الصيني عن تضامنه مع الإعلاميين اللبنانيين، موجهاً دعوة للوزير وللصحافيين لزيارة بكين.

وفي سياق متصل، استعرض مرقص مع وفد من منظمة "اليونسكو" برئاسة باولو فانتوني ملف الاعتداءات المتكررة على الصحافيين اللبنانيين وسبل حمايتهم.
