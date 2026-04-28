تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جمعية الصناعيين: القطاع تحت ضغط مزدوج وتعزيز الصناعة مدخل لإنعاش الاقتصاد

28-04-2026 | 07:57
A-
A+
جمعية الصناعيين: القطاع تحت ضغط مزدوج وتعزيز الصناعة مدخل لإنعاش الاقتصاد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، في بيان، أن "خسائر القطاع الصناعي جراء الحرب جاءت مزدوجة، الأول ناجم عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والثاني مرتبط بتراجع الاستهلاك في السوق المحلية وانخفاض الصادرات"، محذرة من أن "القطاع الصناعي لم يعد قادرا على تحمل الأعباء، في ظل لجوء الدولة المتكرر إلى فرض الضرائب لتمويل نفقاتها".

وأشارت إلى أن "عدد المصانع التي تضررت بشكل كامل في خلال الحرب لا يزال محدودا، فيما تتركز الأضرار بمعظمها في أضرار جزئية أو ناتجة عن الإقفال القسري"، لافتة إلى "صعوبة تحديد حجم الخسائر المالية بدقة، إلا أنها تشمل ارتفاع كلفة الطاقة وزيادة أسعار الشحن وارتفاع أكلاف المواد الأولية".

وأكدت أن "تداعيات الحرب لم تقتصر على السوق المحلية، بل طاولت أيضا الصادرات الصناعية، لا سيما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية منها، تشكل السوق الرئيسية للبنان، وكانت تقليديا تعوض تراجع الطلب المحلي، إلا أن الوضع هذه المرة مختلف مع شبه توقف كامل لحركة التصدير".

وفي هذا السياق، توجهت الجمعية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، "الذي يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية"، آملة أن "تطرح خلال الزيارة مسألة إعادة السماح بمرور البضائع اللبنانية "ترانزيت" إلى دول الخليج، والعمل على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة".

ولفتت إلى أن "القطاع الصناعي يعد من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني، إذ يبلغ حجم إنتاجه نحو 10 مليارات دولار، ما يعادل قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالى 30 مليار دولار، ويؤمن نحو 55 في المئة من السلع المتداولة في السوق اللبنانية".

وشددت الجمعية على أن "زيادة إيرادات الدولة وتحسين الجباية لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال تنمية الاقتصاد، لا سيما عبر دعم القطاع الصناعي. كما أن تنمية الاقتصاد وتوسيعه تمر عبر تعزيز التصدير وتطوير الصناعة المحلية واستبدال السلع المستوردة بمنتجات وطنية".

وختمت الجمعية محذرة من أن "القطاع الصناعي لم يعد قادرا على تحمل الأعباء، في ظل لجوء الدولة المتكرر إلى فرض الضرائب لتمويل نفقاتها"، مشددة على أن "الاقتصاد لا يمكن أن يقوم على الضرائب، بل على الإنتاج، لا سيما الصناعة التي توفر فرص عمل لنحو 250 ألف عائلة بشكل مباشر، فيما يضم الضمان الاجتماعي نحو 250 ألفا من العاملين في القطاع الصناعي من أصل 360 ألف مشترك".
مواضيع ذات صلة
المطران ابراهيم اطّلع على أوضاع الصناعة والصناعيين من وفد تجمع الصناعيين في البقاع
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصناعة تطلق المسح الخاص بأضرار القطاع الصناعي 2026
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الصناعيين: مخزون المواد الأولية يكفي لعدة أشهر
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المستشفيات تحذّر: القطاع الصحي تحت ضغط غير مسبوق
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 16:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:20 | 2026-04-28
Lebanon24
09:09 | 2026-04-28
Lebanon24
09:03 | 2026-04-28
Lebanon24
08:48 | 2026-04-28
Lebanon24
08:36 | 2026-04-28
Lebanon24
08:33 | 2026-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24