بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم

أفادت معلومات صحافية أن رئيس القوة الضاربة في العقيد محمد شريم مثل أمام العميد في أمن الدولة فرح وتُرك رهن التحقيق بعد استدعائه في حادثة ساقية الجنزير.

وأكد شريم في إفادته أن تنفيذ المداهمة في حادثة ساقية الجنزير كانت وفق الأصول القانونية والمتبعة للاحضار، موضحًا أن ليس هناك أي ضغينة بينه وبين ، وأن مداهمة جلب عيتاني جاءت ضمن سلسلة مداهمات لأصحاب المولدات الكهربائية في مختلف المناطق في .