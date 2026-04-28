عمل بلديّ لافت بعد حوالى عام من الإنتخابات

مع إقتراب حلول عام على إنتخاب المجالس البلديّة الجديدة، لُوحِظَ أنّ بلديات عديدة باشرت في الأيّام الأخيرة، تزفيت وتوسيع الطرقات وإنارة الشوارع ورشّ المبيدات، وتنظيم حركة السير وتسيير دوريات أمنيّة، بهدف تأمين أبسط الخدمات للمواطنين.



ويعكس العمل البلديّ الجديد والصيانة الدائمة، إلتزام البلديّات بتنفيذ كافة التعهدات، وخصوصاً بعدما كانت البلدات مُهملة قبل إجراء الإنتخابات في العام الماضي، نتيجة الشغور ونقص التمويل.

